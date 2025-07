Manuel Torralbo, rector de la Universidad de Córdoba: «¿Por qué no hacemos algo conjunto con Ayuntamiento y Diputación en la Zona?»

-¿Qué quiere o qué está consiguiendo la UCO con los centros territoriales abiertos en los grandes municipios de la provincia? ¿Quieren aumentarlos?

-Primero estamos consiguiendo formar a personas de sectores empresariales del territorio. Hace poco lo hicimos con catorce personas en Pozoblanco para el tema de la ganadería de leche. Han recibido formación económica, empresarial, de seguridad social, márketing, tecnología... El relevo generacional es muy importante y ayudar a que tengan más oportunidades para garantizar ese relevo es importantísimo. Pero al mismo tiempo estamos en Lucena con el frío industrial y en proyectos de investigación con Infrico. Estar cerca del tejido empresarial es generar la confianza con nuestros investigadores. Tardará un tiempo, pero estamos relativamente satisfechos de cómo van estos inicios. ¿Habrá nuevos? De momento se ha quedado parado Palma del Río, de momento no hay ningún objetivo de crear más. Baena es más de carácter social, pues habrá que ver cómo evoluciona y qué conseguimos con el tejido social que hay allí; con barrios complejos como los que tenemos en Córdoba. Y con el resto seguiremos profundizando: Cabra, Puente Genil, Priego...

-¿Contempla más operaciones como las que se han fraguado en la antigua Escuela de Agrónomos con formación profesional y curiosamente también en el Colegio Seneca?

-Ahora mismo no. La responsabilidad de la universidad, en el fondo, es utilizar el patrimonio que tiene adscrito lo mejor posible para sus estudiantes o para la sociedad, o para que no se deteriore; y si puede ser que deje unos ingresos, como en este caso Agrónomos y Séneca, mejor. Me hubiera gustado arreglar el colegio Séneca pero para eso tenemos que tener un plan de inversiones más allá de los límites que antes le he comentado o también un plan de inversiones de la Junta. Si eso no existe pronto, espero que sea sensible el Gobierno andaluz, irá deteriorándose el patrimonio de la universidad, sin duda, porque son edificios muy grandes, algunos históricos.

-Vamos, el edificio de la Zona Militar en la Trinidad...

-Estamos estudiando el plan de necesidades con Filosofía, y trabajando para el futuro, pero eso necesita un proyecto que yo creo que es muy bueno para la ciudad, para la Universidad de Córdoba y para la propia facultad junto con otras demandas que tengamos; pero evidentemente necesitaremos ayuda europea, de la Junta, del Estado, algo tenemos que diseñar evidentemente.

-¿Y colaboración público-privada?

-Pues no lo sé. Si en alguna ocasión, si en algún trozo no tenemos posibilidades, lo que no vamos a tenerlo deteriorándose cada día más. Eso está en unas condiciones que no son las mejores. Nuestra opción primera es buscar financiación pública, intentando hacer un proyecto que la ciudad lo comparta también. Si somos capaces de que lo vea también el gobierno municipal, el gobierno provincial, porque yo creo que es un proyecto, insisto, de ciudad y hemos visto como los ayuntamientos y los gobiernos se implican en proyectos de ciudad importantes, otra cosa es que seamos capaces de hacer un proyecto atractivo. Ahí está la Base Logística, por ejemplo. ¿Por qué no podemos hacer algo junto con el Ayuntamiento y la Diputación en la Zona que todos veamos útil? Habrá que explorarlo.

-Pero, de momento no hay ideas...

-No, no, de momento no hay ideas, pero tenemos que ser capaces de diseñar algo que todos podamos contribuir a que sea realidad, y ese será el reto nuestro, evidentemente, hacer algo compartido y que pueda ser útil desde el punto de vista de que el objetivo principal es la ampliación de Filosofía, eso está claro.

-Me da la impresión de que va para largo lo de la Zona Militar. Al igual que me da la impresión de que las prisas con la Biblioteca Provincial también vienen dadas por esto... ¿Me equivoco?

-Cuando nosotros llegamos al Rectorado en 2022 estaba la Zona sin comprar, había un pacto, y la biblioteca fijada para algo inmediato. Ése era el plan, nosotros lo que hicimos fue comprarla, cerrar el trato que tenía el anterior rector, con lo cual manifestamos nuestra voluntad de que el proyecto a largo plazo de Filosofía y otras dependencias sería en la Zona, una vez comprada. Tengo claro que quiero seguir recorriendo ese camino, pero bien es verdad que la biblioteca era una solución temporal, aunque el protocolo no lo contemplaba así. Contemplaba que era para la UCO, pero bueno, no tiene uno que aspirar a quedarse con todo el patrimonio, porque después mantenerlo también cuesta. Seamos sensatos y concentremos en dos dependencias las necesidades de Filosofía y otros usos que precisamos tanto en el actual Palacio del Cardenal Salazar y en la Zona futura. Pero mientras tanto, sí que nos venía muy bien la biblioteca. Se retrasó el traslado a la nueva sede en los Jardines de la Agricultura y ahora seguimos buscando una solución con el Gobierno andaluz para cumplir el protocolo que está firmado. Que está firmado y que nosotros hemos mantenido vivo, eso quiero que quede claro. Porque nos hemos reunido, hemos hecho propuestas de usos y convenio donde manifestamos nuestra voluntad de que fuera algo temporal.

-Pero, hablando en plata, rector, una vez dentro del edificio, usted sabe que luego es más difícil salir... Y más si la Zona Militar va a largo plazo.

-No queremos trasladar un mensaje de que nos queremos quedar allí, en absoluto. Seguimos negociando y abiertos a que si hay otras soluciones que a nosotros nos resuelvan los problemas y que sea compatible con lo que quiera el Gobierno andaluz, el futuro Museo de Bellas Artes o de lo que estime conveniente, que para eso es suyo, pues nosotros colaboraremos. Estoy convencido de que cuando un gobierno firma algo, lo cumple. Las instituciones tienen que ser serias y cuando firman un documento, si dicen que la propuesta que nosotros hemos hecho son tres años, y pasado ese tiempo el dueño te dice que se ha acabado, pues tu problema será buscar una solución a lo que tú tienes. Y por tanto, yo presumo de ser una persona que me gusta cumplir lo que firmo. Nuestro proyecto es la Zona, y evidentemente claro que vamos a avanzar también en trabajar allí. Pero también tiene que haber proyectos para la biblioteca, y los proyectos cuestan mucho tiempo.

-¿Y no sería conveniente que se sentaran todas las partes y dieran un cauce final a este asunto?

-Yo estoy en contacto permanente con el delegado del Gobierno andaluz, y él siempre está en cumplir el protocolo firmado. Y ya digo, si no, en sus justos términos de lo que está allí, pues buscar una solución para que sea viable, o sea, que nos dé una solución a nuestro problema de espacio. ¿Una reunión a tres bandas? Claro, si lo que tenemos que buscar es que sea compatible el deseo de Cultura. que es lógico que tenga sus proyectos porque para eso es un espacio adscrito a ellos, con nuestras necesidades, aclarando, insisto, que no nos mueve quedarnos allí en absoluto. Claro que si la Junta tiene también muchos espacios, lo mismo que tiene la universidad, dialoguemos.

-¿Por qué sigue habiendo esa sensación de falta de confort y habitabilidad en el Campus de Rabanales?

-En Rabanales hubo una gran inversión para todos los edificios que había que rehabilitar, que fueron todos prácticamente y enormes. O sea, unas inversiones muy grandes, pero es verdad que no se invirtió nunca en urbanización. Ningún equipo de gobierno. Excepto la zona central del teatro griego que es más amable, el resto de accesos, pues no.

-Pero también la falta de servicios para poder estar allí y que no parezca una estancia corta con hora de llegada y salida.

-Se hizo la residencia, pero no hemos conseguido más cosas. Cuando llegamos en 2002 nos encontramos un proyecto de urbanización que hizo el anterior equipo de gobierno de todo el campus con una importante cantidad de dinero. Y como no hay plan de inversiones, pues lo estamos abordando en fases. Lo que hemos hecho, que es la fase 1A, es una obra pequeñita, un millón y medio, me parece que era, ¿no? Pero absolutamente imprescindible, urbanizar unos accesos impresentables: boquetes de tierra, agua en invierno, en fin. Ahora ha salido ya licitación de la fase 1B, que como son cuatro millones y pico pues ha habido que también partirlo para hacer una zona de aparcamiento, y lo que estamos empeñados es, en por lo menos, ir mejorando. Es lamentable, pero es así, es lo que podemos hacer. Aparte también hay programas de las casitas que hay de la Colonia San José, pues ir también mejorándolas.

-Rabanales 21 vivió un momento muy crítico hace unos años. La Base Logística y alguna operación reciente como Escribano insuflan optimismo, pero, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el parque tecnológico?

-La parte crítica la pasó aunque no quiere decir necesite seguir inyectándole energía. Cuando llegué al Rectorado hice una invitación a que el consejero fuera el presidente, como sucede en otros parques, porque es importante. El Gobierno andaluz tiene un paquete importante de acciones y debe estar liderando. Ahora hay movimiento alrededor de la Base del Ejército para que se vayan vendiendo parcelas... No digo que hayamos salido ya a flote, pero desde luego no estamos tan mal como estábamos. La ampliación de Escribano o muchas más empresas que yo creo que tienen que venir a la luz de la base.

-Termino con la Base Logística del Ejército. ¿Cómo ha cristalizado en la UCO todo este proyecto que nació hace cuatro o cinco años muy vinculado a ustedes?

-Con proyectos de transferencia importantes. Junto a Navantia y con Indra, participamos en un contrato del Silpre con el Ministerio de Defensa. Ahí saldrán otros contratos a los que debemos de aspirar. Ha cristalizado con el máster que se ha puesto en marcha, o sea, aparte de formación. Y con el grado de logística donde vamos a participar con otras universidades. La Base nos ha dado oportunidades de formación, de investigación y transferencia. El máster ha sido un auténtico éxito. Es decir, mejorando que los estudiantes vayan a más empresas, que hagan más prácticas y estar muy atentos a lo que va a demandar la Base Logística.