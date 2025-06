Luis García de Viguera, arquitecto: «La logística no ha venido a Córdoba para salvarnos, pero es ahora muy importante»

Nieto del pintor cordobés Rafael García Guijo, siguió la estela de su padre, arquitecto que pasó por la Residencia de Estudiantes de Madrid hasta que estalló la Guerra Civil. Biznieto del hombre que puso la primera tienda de ultramarianos en Córdoba. Y usó el primer ... teléfono. Soriano, por más señas. En su mesa descansan ahora mismo los dos grandes proyectos de parques empresariales relacionados con la logística en Córdoba. La Rinconada, el complemento de 110 hectáreas de la Base del Ejército en el que lleva cuatro años sin descanso. Y El Álamo, la otra gran huella en el eje de la A-4.

-¿Ha venido la logística para salvarnos?

-No ha venido para salvarnos pero la logística es ahora mismo una cosa muy importante visto el tejido empresarial que tenemos. La Base del Ejército sí ha venido a salvarnos y a impulsarnos. ¿Y van a venir todas las empresas de ayuda a la Base? ¿Se van a colocar aquí? Creo que vendrán empresas, no todas, por el sentido común de si el Ejército decide instalarse en Córdoba, por algo será. Entonces, la logística traerá logística. Córdoba compitió con muchas ciudades por la instalación militar y su ubicación y muchos otros factores, influyeron. Siempre hemos dicho aquello del nodo logístico. Se escuchaba desde que acabé la carrera. Y tenemos que serlo. La logística es muy importante, pero porque hay alguna actividad, y lo suyo sería que vinieran más casos Hitachis, Cunext, ...

-Esa otra logística de la que habla, y de la que también se escuchó en su momento nombres como los de Amazon, antes El Corte Inglés, ¿terminará llegando a Córdoba?

-Creo que sí y a la sombra de la Base del Ejército. Los militares saben lo que hacen y están especialmente preparados en esta materia. Amazon dice 'aquí ha pasado algo'. O El Corte inglés. Y a ello se añade el factor de la seguridad que viviremos. Los controles del parque empresarial y de la Base, con cámaras rodeando el perímetro, es un valor añadido. El tema de la seguridad es muy atractivo para cualquier empresa que quiera venirse.

-A usted también le han encargado el planeamiento de otra zona estratégica en lo logístico como El Álamo en la otra parte de la ciudad. ¿Esa operación puede ser otra palanca de tracción para dar continuidad a lo que ha nacido con el Ejército?

-Nosotros nos estamos apoyando en el eje Madrid-Cádiz. Tenemos que separarnos un poquito de la ciudad para no estar demasiado constreñidos y para que se pueda construir con cierta naturalidad y dejar que el uso del suelo sea lo suficientemente flexible para no tener problemas. Me refiero a cualquier tipo de industria y logística o consumo de metros de suelo con una normativa. Estamos ante la primera vez que en Córdoba se podrán permitir 35 metros de altura en industria gracias a que Hitachi ha levantado la mano para su ampliación. Es brutal para quienes necesitan almacenes, que hoy en día son verticales, olvidando los bajitos y horizontales con el señor que llevaba el montacargas. Ahora hay un señor que se pone con un ordenador en una esquinita, le da al botón y hay un 'bicho' que llega, sube, coge el paquete, lo baja y te lo pone delante. ¿Qué son esos 35 metros de altura? Más eficiencia en la inversión. Urbanizar la Rinconada vale mucho dinero, nos estamos yendo a setenta y tantos millones de euros. Esto no es un café.

-El Álamo lleva otros tiempos ahora mismo de tramitación. ¿Llegará a tiempo para no perder esta oportunidad?

-Nosotros vamos a desarrollar los suelos en el entorno de los depósitos y quedaría una zona en frente con el plan parcial aprobado pero sin ponerse aún en carga. Creo que al hilo de que arranquemos, se moverá. Y a día de hoy ya hay gente interesada.

-En los últimos años se ha producido una notable expansión residencial en Córdoba hacia Poniente. Se han desarrollado casi todos los sectores que había previstos hace más de 20 años en el PGOU. Sin embargo, Levante se ha quedado estancado. ¿Es lógico o debería impulsarse ya también esta parte de la ciudad?

-En Córdoba se ha jugado siempre al ping pong. Córdoba se ha desarrollado por un lado y luego se desarrollaba por otro. Ahora nos vamos a Poniente, luego nos vamos a Levante; ahora nos vamos a Poniente de nuevo y luego nos iremos a Levante. En Córdoba tenemos el río y la sierra y el casco un poco como límites. Yo lo veo con naturalidad. Ahora se está pidiendo aumentar la densidad, aumentar las viviendas. ¿Qué está pasando? Pues que vale mucho dinero urbanizar y esto no es fácil. Se ha duplicado el precio del costo de urbanización.

García de Viguera durante la entrevista con ABC Rafael Carmona

-Sin embargo, desde la pandemia para acá se ha impuesto una tipología más horizontal, de vivir más separados, más espacios comunes,... Y eso va en contra de subir densidad.

-La llamada 'Ciudad-Jardín', la famosa urbanización de los americanos, que tal y como la hacemos aquí es carísima. Por eso, en gran medida, se han prodigado tanto las urbanizaciones ilegales. Queremos hasta el último perejil, y acaba siendo carísimo. Recuerdo que hubo un alcalde en La Carlota, Paco Pulido, que se peleaba porque veía que tenía campo y que sus vecinos querían construir. Y entonces inventó la 'urbanización blanda'. Esto es, tú haces una calle de un material más inferior, pones algo de acerado y le das todos los servicios sin gastarse demasiado dinero. La gente, cuando no tiene dinero, hace lo que puede. Yo no estoy a favor de las urbanizaciones ilegales. Ahora, después de la pandemia lo que ha surgido es el tema de la claustrofobia. La gente se ha encerrado en su casa y se ha dado cuenta de los metros que tenía y se subía por las paredes. Construcor lo que plantea es que no se compute edificabilidad con las terrazas y que se diseñen más amplias para dar salidas a los hogares.

-Comentaba antes la altura para la industria en esa franja de los 35 metros. Estas décadas hemos tenido un recurrente debate sobre la altura en Córdoba, en lo residencial o con edificios icónicos en el casco urbano. Sólo la Torre del Agua ha prevalecido. ¿Debe abrirse la veda?

-Aquí las cosas no son como parecen y hay algo que no se dice, pero es la verdad. Yo tengo esta urbanización como estoy. Tengo un tope de altura porque es lo que se me permite en este solar. Déjenme que aumente la edificabilidad porque estás buscando metros cuadrados para abaratar costes de urbanización. Eso es lo que está pasando y lo que se busca. Otra cosa es si queremos una ciudad más horizontal o más vertical. Es otro debate. Creo que es absurdo discutir entre siete, ocho o nueve plantas para esos costes. Ya a partir de cierta altura es un poco incómodo para temas de asistir a los incendios. Yo he diseñado un plan parcial en el que todos los bloques tienen diez plantas en la antigua fábrica de Baldomero Moreno y de eso nadie se ha dado cuenta. ¿Ha pasado algo, la ciudad se ha caído? La Torre del Agua es un elemento que está bien para señalar puntos de la ciudad como pasó en Milán.

-La ciudad empieza ahora a ganar habitantes pero lo que sí se está produciendo es una salida hacia Poniente o las otras zonas nuevas desde el Casco y barrios como Ciudad Jardín a Fátima, Santuario, Fuensanta, Parque Figueroa... ¿Deben volcarse más esfuerzos en rehabilitarlos?

-Se tiene que hacer un esfuerzo de regeneración y hacer un plan para que se vea claro ese tipo de cosas de las que está hablando. Por ejemplo Ciudad Jardín, que fue un ensanche típico y que sabemos lo que está pasando con zonas que son un poquito más complicadas que otras y la falta de comodidad es apreciable. ¿Dónde se va a ir la gente joven? Si tienen hijos pequeños, un carrito, coche y necesitan ir a un supermercado y aparcar debajo de casa, en Ciudad Jardín no pueden hacer eso; y ya no te digo en el Casco, al que hay que darle una vuelta y otra pensada. Desde luego creo que hay que actuar desde la administración. Y en otros lugares hay que pensar en estrategias como la de los ascensores, que también son fundamentales para las personas mayores como se ha hecho en Santuario.

La 'maldición' del río

-¿Sigue Córdoba viviendo de espaldas al río? ¿Está integrado?

-Tenemos un gran proyecto pendiente con el río. Perdimos una oportunidad enorme el día que se dijo que el Palacio de Congreso lo íbamos a hacer donde no teníamos materia. Eso fue un error.

-¿Se refiere al proyecto de Koolhaas?

-El proyecto de Koolhaas era precioso, me parece un arquitecto de primera línea. Tuve la oportunidad de ver todas las ideas que se expusieron aquel 2001. Eran proyectos de primera magnitud, pero Koolhaas fue el único que cambió la ubicación y eso fue un error y no se tenía que haber permitido. Y tanto es así, que no se ha hecho pasadas dos décadas. Ese fue un día que Córdoba salió perdiendo, porque si hubiésemos hecho el proyecto de Zaha Hadid o Rafael Moneo -a mí el que más me gustaba era el de Zaha, me parecía muy aventurado y atractivo-hoy tendríamos ahí nuestro 'Guggenheim'. Eso no quiere decir que lo que se ha puesto esté mal, el C3A es un pedazo de proyecto, fantástico, una preciosidad a nivel arquitectónico, pero no tiene el atractivo que puede ser un Palacio de Congreso. Ese día hubiéramos saltado el río.

-¿Y lo del puente de Calatrava entonces?

-Ese día perdimos también un salto tremendo. Curiosamente los que se oponen al puente de Calatrava luego no lo hicieron con Koolhaas. Sin remar en la misma dirección.

-¿Y qué podemos hacer copn el río, entonces?

-Todos estamos a favor del medio ambiente, pero vamos a crear un marco donde podamos podar los árboles, porque si vas a la Ribera, lo que ves son los álamos y no el río. Al final se está creando como una especie de muro vegetal que nos impide ver el río.