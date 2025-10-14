Suscribete a
Gripe aviar: un virus en «transformación» que amenaza a las granjas

Valladolid es la provincia con más focos de España en aves domésticas y ya se han tenido que sacrificar 1,6 millones de ejemplares en cuatro granjas fruto de un «estricto protocolo»

Detectan un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas en Olmedo (Valladolid)

Una explotación avícola, en una imagen de archivo
Una explotación avícola, en una imagen de archivo abc
Miriam Antolín

Valladolid

Dos años y medio sin contagios en aves de producción. Desde el importante brote que se registró en 2022 solo se habían detectado casos de gripe aviar en silvestres de «forma esporádica». Pero el escenario ha cambiado. «Estamos en una situación epidemiológica ... muy importante» en la que el virus circula cada vez más entre los ejemplares en libertad –en España ya son más de cuarenta focos– y ha conseguido entrar en las granjas, según explica la investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Úrsula Hofle. Desde finales de septiembre hasta principios de este mes, Castilla y León ha detectado cuatro focos de gripe aviar. Todos ellos en granjas de Valladolid, la provincia que, con datos del Ministerio de Sanidad hasta el 10 de octubre, es la que registraba el mayor número de detecciones de este virus en animales «de corral». Una enfermedad de elevada transmisión entre las aves que exige unos «estrictos» protocolos de seguridad marcados por la Unión Europea para frenar su expansión.

