Gripe aviar: un virus en «transformación» que amenaza a las granjas

Dos años y medio sin contagios en aves de producción. Desde el importante brote que se registró en 2022 solo se habían detectado casos de gripe aviar en silvestres de «forma esporádica». Pero el escenario ha cambiado. «Estamos en una situación epidemiológica ... muy importante» en la que el virus circula cada vez más entre los ejemplares en libertad –en España ya son más de cuarenta focos– y ha conseguido entrar en las granjas, según explica la investigadora del CSIC en el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), Úrsula Hofle. Desde finales de septiembre hasta principios de este mes, Castilla y León ha detectado cuatro focos de gripe aviar. Todos ellos en granjas de Valladolid, la provincia que, con datos del Ministerio de Sanidad hasta el 10 de octubre, es la que registraba el mayor número de detecciones de este virus en animales «de corral». Una enfermedad de elevada transmisión entre las aves que exige unos «estrictos» protocolos de seguridad marcados por la Unión Europea para frenar su expansión.

Así, a día de hoy, la herramienta que se exige a las explotaciones en cuanto entra por la puerta el patógeno conocido también como 'Influenza Aviar', que rara vez se transmite a los humanos, es el sacrificio de todos sus ejemplares. En total, en Castilla y León han sido casi 1,6 millones de animales los que han tenido que pasar por este obligatorio proceso en menos de un mes. En un escenario en el que se percibe un crecimiento generalizado del virus respecto a años anteriores, el temor está en que se supere el de 2022.

La explicación a este repunte estaría en que en el centro y norte de Europa existían ya brotes de un virus que «no se ha ido por completo» y que está «en constante transformación y cambio». Esas especies norteñas se encuentran ahora en periodo de migración hacia el sur. «Si se miran las rutas, el centro de España es una de sus paradas», indica Hofle. Así que al haber más contagios en esta zona, se multiplican las posibilidades de que salte, como ya ha hecho, a las granjas. Ahora, se estudia cómo han sido esos contagios, pero hay un obstáculo: el subtipo H5N1 de Influenza Aviar, la actual variante nada tiene que ver con el inicio. «Antes en zonas silvestres no se acusaba tanto la enfermedad», dice Hofler, y «ocasionalmente entraba en las granjas». Además, «si pasaba, ocurría en los meses de noviembre a enero, pero ahora vemos que hay casos en aves silvestres en junio o en agosto», lo que antes era «impensable», cuenta.

Noticia Relacionada Unas 800.000 aves sacrificadas por el brote de gripe aviar registrado en varias explotaciones de Valladolid Miriam Antolín La Junta defiende que aplica un «protocolo estricto» y lanza un «mensaje de tranquilidad» porque no es un virus de «fácil transmisión a los humanos»

En Castilla y León, donde se han registrado también este año focos en ejemplares que viven en libertad en Zamora y Salamanca, las alarmas saltaron el pasado 19 de septiembre cuando los análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, el de referencia en España, arrojaron resultado positivo en los análisis realizados en una granja de gallinas ponedoras de Olmedo (Valladolid), que previamente ya había advertido de un exceso de muertes entre sus ejemplares. Era entonces el primer foco detectado en aves domésticas en Castilla y León y el sexto en España.

La maquinaria de las medidas sanitarias que dicta Europa, el Ministerio y el Gobierno autonómico se pusieron en marcha ya dos días antes de recibir los resultados. En este caso, las 760.000 aves censadas fueron enviadas al matadero y se procedió a limpieza y desinfección de las instalaciones. Después, se estableció la denominada «zona de restricción», la primera de «protección» en un radio de unos tres kilómetros y una segunda de vigilancia «a unos diez».

Una semana y media después, la Junta comunicó dos nuevos focos en granjas ubicadas también en Olmedo y Aguasal, ambas en la misma zona de la provincia vallisoletana. Eran considerados secundarios, al mantener «vínculos epidemiológicos» con el primero y están dentro del perímetro protegido. Los focos en este tipo de instalaciones subían ya a nueve en España y a tres en la Comunidad. De nuevo, por seguridad, hubo que sacrificar a las 14.000 gallinas camperas de la primera y 88.000 ponedoras, en la segunda.

Tan solo cinco días después, a unos cinco kilómetros del primero de los casos, se registró el cuarto positivo en una granja de gallinas ponedoras, con 727.000 animales, también en Olmedo, que ya se encontraba en vigilancia y con restricción de movimientos al estar en el radio de las anteriores. Entre las medidas adoptadas en este caso, se sacrificó también a otros 90.000 ejemplares de otra explotación por su relación con la que había dado positivo. Por último, este mismo lunes la Junta comunicó otro foco en una granja localizada dentro de la zona de vigilancia de otro de los confirmados anteriormente en Olmedo. En este caso, 66.000 ejemplares han sido eliminados.

Pese a la circulación del virus, desde la administración autonómica lanzan un mensaje de tranquilidad tras recordar que este virus no puede ser transmitido a los humanos a través de la carne cocinada, de los huevos o productos derivados. Piden, además, a los profesionales que notifiquen cualquier sospecha y que se refuerce la seguridad. Algo en lo que coincide la veterinaria Úrsula Hofler. «Han funcionado en estos dos años las medidas de bioseguridad», recuerda, y en este momento se deben incrementar. Así, aconseja limitar los accesos a las explotaciones avícolas y precaución, incluso en la vestimenta o los vehículos. ya que «cosas que parecen muy difíciles pueden ser suficientes para que el virus entre». Importante es también el perjuicio económico para los propietarios, que, según ha garantizado ya la Junta, recibirán indemnizaciones.