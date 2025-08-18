Lucio Anneo Séneca es un nombre sobresaliente de la Córdoba romana. El primer gran protagonista que da esa Córdoba a la historia universal. Filósofo, político, orador y escritor, ha pasado a la posteridad por ser el principal filósofo estoico del que se conserva su ... obra y por haber sido preceptor del futuro emperador Nerón.

Su ciudad natal le tiene dedicadas cuatro estatuas: en la Puerta de Almodóvar, con el filósofo de pie, obra de Amadeo Ruiz Olmos, encargada por el Ayuntamiento en 1965; en el Museo de Bellas Artes, un Séneca anciano y sedente, con la que Mateo Inurria ganó la Medalla de la Exposición Nacional en 1895; en la plaza Séneca una descabezada, original romana, que «el pueblo» ha denominado con el nombre del ilustre cordobés; y en junio de 2007 se instaló en los Llanos del Pretorio un muy buen grupo escultórico, representando a Séneca y su discípulo Nerón. Hablemos de esta última.

Se trata de una réplica en bronce del original en yeso, obra del escultor zamorano Eduardo Barrón González (1904) que estuvo en la planta baja del Ayuntamiento cordobés hasta su traslado al Museo del Prado, propietario de la obra. Mientras estuvo en las Casas Consistoriales pudo ser admirado por muchas personas, pero desde que está en su nueva ubicación no lo contempla casi nadie.

No sé a qué técnico o concejal se le ocurrió, pero si lo que pretendía era esconderlo lo consiguió, metido como en una trinchera pasa totalmente desapercibido. Ahora que el Ayuntamiento ha recuperado el templo romano de la calle Claudio Marcelo, creando con buen gusto una especie de rincón de la Madre Roma en su hija preclara de la Bética, podía trasladar ese grupo de Séneca y Nerón allí y darle el valor que se merece, cerca de la estatua de nuestro fundador, Marco Claudio Marcelo.

Sería un buen homenaje a Séneca, al que curiosamente Córdoba, tan dada al abandono de sus grandes personajes, no ha olvidado. Además de las estatuas y la plaza, con su nombre existen una librería, una cafetería, una agencia de publicidad, una autoescuela, el más histórico Instituto, un colegio, un clásico equipo de fútbol juvenil y cadete, una peña denominada Los Sénecas, una inmobiliaria, el bar Séneca en el Campo de la Verdad y, hasta su derribo, una sala de cine en dicho barrio.

Incluso el carácter cordobés se define como 'senequista', que se aplica a un comportamiento serio, profundo, nada dado a palabrería vana, sentencioso, moderado, austero, sobrio, señorial… pero ¡ojo! no confundir con 'indiferente'.

Séneca no fue indiferente: cuando su antiguo alumno Nerón se convirtió en un monstruo, reaccionó contra la injusticia y no calló, aunque le costase la vida. Tomar nota de esa actitud senequista sería el mejor homenaje que le podemos hacer a nuestro paisano.