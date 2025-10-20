El próximo viernes los cordobeses celebraremos al arcángel san Rafael. El 'Custodio de Córdoba', como él mismo se declaró, da nombre a casi un 25 por ciento de sus habitantes y marca buena parte de la tradición, historia y arte cordobeses.

Catorce monumentos, los ... triunfos a él alzados entre los siglos XVII y XXI, llenan calles, plazas y puentes y convierten a esta imagen alada en uno de los paisajes característicos de Córdoba, desde el más antiguo en el puente romano al más nuevo en la calle Sebastián Cuevas.

Los cuadros de Antonio del Castillo, Valdés Leal o Romero de Torres, el altar de la calle Candelaria, el estadio de fútbol y la talla obra en 1735 de Gómez de Sandoval para la basílica del Juramento, refuerzan esta iconografía. Y es que, si la Biblia lo da a conocer, en el Libro de Tobías en su condición de peregrino y acompañante de peregrinos, la historia le da carta de vecindad en Córdoba.

En 1575 aparecieron unos huesos en la iglesia de San Pedro. Todo apuntaba a que eran reliquias de mártires cordobeses, pero las medidas del Concilio de Trento, en prevención de falsificaciones, obligaron a su estudio y análisis.

Mientras se desarrollaban estas pruebas, cuenta la tradición que se apareció al sacerdote Andrés de las Roelas el 7 de mayo de 1578, certificando la autenticidad de las reliquias y declarando: «Yo te juro por Dios vivo que soy Rafael Arcángel, a quien Dios tiene puesto como custodio de esta ciudad».

En 1583, tras el dictamen de las pruebas, el papa autorizó el culto a las reliquias. El fin de la epidemia de peste del año anterior fue atribuido por los cordobeses a la custodia de san Rafael. Desde entonces, la devoción no dejó de aumentar en Córdoba, siendo proclamado por el Ayuntamiento, en el siglo XVIII, regidor perpetuo de la ciudad.

Las milagrosas protecciones de Córdoba contra otras epidemias y contra el terremoto de Lisboa de 1755 fueron interpretadas como intervenciones del arcángel y la impresión entonces de miles de estampas fue el auténtico referente devocional entre el pueblo. Su Hermandad, fundada en esa centuria, cuida oficialmente la devoción.

La categoría de una persona se mide por el valor de su palabra. Nuestro arcángel hizo un juramento por Córdoba que mantiene desde siglos y la fe de los cordobeses se lo corresponde cada día. Poetas como Aumente, García Baena y Redel han rubricado en bellos versos este doble compromiso, pero quizás el mejor que lo refleja es José de Miguel.

«En el azul de Córdoba prendido / del amor, que le liga dulcemente, / un arcángel, alado adolescente, / custodia la ciudad y su latido. / Triunfo fiel de mármoles, erguido / por plazas, espadañas, torre y puente, / encumbra a Rafael, que anuda ardiente / Juramento de fe, correspondido».