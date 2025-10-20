Suscríbete a
ABC Premium

libre directo

La ciudad del arcángel

San Rafael hizo un juramento por Córdoba que mantiene desde siglos y la fe de los cordobeses se lo corresponde cada día

Las Tendillas, cien años

Juan José Primo Jurado

Juan José Primo Jurado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo viernes los cordobeses celebraremos al arcángel san Rafael. El 'Custodio de Córdoba', como él mismo se declaró, da nombre a casi un 25 por ciento de sus habitantes y marca buena parte de la tradición, historia y arte cordobeses.

Catorce monumentos, los ... triunfos a él alzados entre los siglos XVII y XXI, llenan calles, plazas y puentes y convierten a esta imagen alada en uno de los paisajes característicos de Córdoba, desde el más antiguo en el puente romano al más nuevo en la calle Sebastián Cuevas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app