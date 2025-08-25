Me gustan los bares. Son pequeños negocios que dan vida a las familias que los regentan y a los empleados, a calles y barrios: donde hay bares hay animación, alegría y luz. Y algunos tienen algo más, forman parte del alma de la ciudad. ... Son los que acumulan años y no han perdido sus señas de identidad en la elaboración del producto y en el servicio al cliente que va pasando por generaciones. De estos me quiero referir hoy a, quizás, el más sencillo, popular y económico tipo de bar, el de bocadillos, de los que Córdoba tiene tres grandes exponentes.

El Picantón nació en 1978, en la calle Fernández Ruano, junto a la Puerta de Almodóvar. El matrimonio manchego formado por Antonio y Basi apostó por un bar que ofreciera tapas (inolvidables aquellos chinguitos y las patatas bravas) junto a bocadillos de nombres originales como Picantón especial, Basilón, Rústico o Chorizo al mazazo. Pero lo más peculiar serían las salsas, con nombres no menos curiosos como camello, verde, TNT, mala leche, currita o provenzal y con ingredientes tan secretos como la receta de Coca Cola. Lo descubrí en julio de 1981, cuando esperaba a que salieran las notas en la entonces vecina Escuela de Magisterio. Y ahí sigue, atendiendo a un público variopinto y con clientela fiel, ahora llevado por Penélope Núñez, la hija mayor.

Rafael Lucas Gómez comenzó en 1970 a servir perritos calientes en el café bar Lucas, en la calle Valladares, que su padre había abierto unos años antes, y desde entonces empezó a cimentar una leyenda, a la que sin duda ayudó su esposa María Aguilera. El pan, las salchichas y las salsas de tomate y mostaza genuinas de la casa, han atraído a ese 'templo del perrito' a cordobeses de todos los barrios. En mayo de este año llegó su hora de jubilación y cierre en un fin de semana memorable. El temor a que se perdiese este mítico bar ha quedado disipado este mismo fin de semana. Su sobrina y ahijada, Erica Carnero, lo ha reabierto manteniendo su esencia. Y con 'cameos' de Rafa y María. Somos muchos los que estamos de enhorabuena.

Bocadi, en Conde de Cárdenas, es el más veterano de los tres. Fundado en 1959 por Rafael Sánchez de la Haba y por su mujer, Concepción Aroca Luque, en la actualidad es su hijo Manuel Sánchez Aroca el que continúa al frente de un negocio por el que siguen pasando cordobeses y turistas de todas las edades. Empezaron por diez tipos de bocadillos y van por más de ochenta, en ese clásico pan pequeño que invita a comerte más de uno. La primera vez que fui fue una tarde con mi padre, al recogerme del Colegio Cervantes, que entonces estaba en la plaza de la Compañía, y recuerdo el bocadillo de calamares que me tomé. No he dejado de repetir desde entonces. Gracias a los tres bares por manteneros.