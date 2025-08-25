Suscríbete a
El alma de Córdoba en bocadillo

Hay bares que acumulan años y no han perdido sus señas de identidad en la elaboración del producto y el servicio al cliente que va pasando por generaciones

Erica Carnero: «El Bar Lucas seguirá igual, con su esencia intacta»

Erica, este fin de semana en la nueva etapa del bar Lucas
Juan José Primo Jurado

Córdoba

Me gustan los bares. Son pequeños negocios que dan vida a las familias que los regentan y a los empleados, a calles y barrios: donde hay bares hay animación, alegría y luz. Y algunos tienen algo más, forman parte del alma de la ciudad. ... Son los que acumulan años y no han perdido sus señas de identidad en la elaboración del producto y en el servicio al cliente que va pasando por generaciones. De estos me quiero referir hoy a, quizás, el más sencillo, popular y económico tipo de bar, el de bocadillos, de los que Córdoba tiene tres grandes exponentes.

