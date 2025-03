José Miguel Vázquez (Sepisur): «La obra de la Base Logística nos dará un crecimiento importante»

Sepisur, firma cordobesa con diez años de vida, está de enhorabuena. Acaba de ganar, con el gigante ACSA, el concurso del vallado y urbanización de la futura Base Logística del Ejército de Tierra. Esta constructora, experta en obra civil pública y en el sector industrial privado (ejecuta la urbanización de suelos o instalaciones para sus compañías), concentra el 90% de su actividad en Andalucía; especialmente en Córdoba.

En la capital actualmente acomete, entre otras obras, la reforma de la avenida de Trassierra y suya fue por ejemplo la emblemática remodelación de la calle Capitulares. ABC conversa con su CEO y fundador, José Miguel Vázquez, con motivo de haberse adjudicado un proyecto tan importante -su coste es de 23 millones-.

-¿Qué supone para Sepisur haber ganado este concurso?

-Es un hito para la corta historia de nuestra firma. Nos permitirá crecer.

-¿Será un crecimiento sustancial?

-Esta obra nos dará un crecimiento económico y en la actividad de la empresa. En 2022, la facturación fue de unos nueve millones. Este año, esperamos cerrar rondando los doce y en 2024 estimamos llegar a quince. Si se mira la evolución, saltamos a 15 millones en 2024. Pero fundamentalmente nos permite estabilizarnos en ese rango de ventas. Es que, aunque haya en 2023 y 2024 crecimientos de tres millones en cada uno de esos años, lo que queremos es estabilizar la empresa en ese nivel de facturación. La obra de la Base nos permitirá un crecimiento importante; fundamentalmente en el salto en las clasificaciones del Ministerio de Hacienda para poder licitar. Nos podremos presentar a concursos de proyectos más grandes.

-¿Cómo surgió la UTE con ACSA?

-Para mí, las empresas somos las personas que las formamos. Y en ACSA, además de tener buenos amigos, hay magníficos profesionales. Hay personal en esa firma que fueron antiguos compañeros míos y nos entendemos a la perfección. A partir de la buena sintonía entre las personas de ACSA y Sepisur, hicimos la UTE. Y hay sinergias que aprovechamos entre empresas grandes y locales.

Hasta 80 trabajadores

-¿Creían que tenían posibilidades de ganar el contrato?

-Sabíamos que iba a ser difícil por la gran competencia que había pero la esperanza nunca se pierde. En el pliego, había casi un 50% de puntos técnicos y otra mitad de puntos económicos. Pero los técnicos estaban ligados a lo económico; o sea, había que hacer mejoras que te penalizaban en lo económico. En la UTE, decidimos hacer un poco menos de mejoras en la parte técnica y cargar las tintas en la propuesta económica, en la que nos llevamos los máximos puntos. Y, al final, por un pequeño margen, logramos la obra.

-¿Se sienten orgullosos de haber ganado una licitación a la que se presentaron gigantes -algunos en alianza con firmas cordobesas-, como Dragados, FCC, Ferrovial o Acciona?

-Orgullosísimos. Pero, entre otras cosas, por eso elegimos a este socio. Acsa pelea con las grandes todos los días.

-Las obras está previsto que arranquen a finales de año y durarán 15 meses. Por lo tanto, ¿el horizonte de conclusión es finales del primer trimestre de 2025 o comienzos del segundo trimestre de ese año?

-Sí. Estamos trabajando ya en planificaciones y compra de materiales necesarios. La intención es comenzar por el vallado y la urbanización a la vez.

-¿Cómo será la urbanización que ejecutarán?

-Contará en la pavimentación de los acerados con materiales fotocatalíticos que absorben parte del CO2. Esto fue una de las mejoras que metimos en la licitación. Tendrá iluminación del tipo LED. Habrá arboleda al uso. El Ejército ha cuidado mucho la sostenibilidad de la obra.

-¿Cuántos puestos de trabajo prevén que generarán estas obras?

-La media de trabajadores que intervendrán en la obra será de 50 mensuales y esperamos llegar a puntas de 80. La mayoría serán de Córdoba. En esta obra, tendremos empleados de Sepisur y trabajadores de firmas con las que colaboramos habitualmente; la mayoría son cordobesas.

José Miguel Vázquez, en su despacho, antes de comenzar la entrevista con ABC Córdoba á. rodríguez

-¿Ustedes o la también cordobesa Ecointegral, que, junto a IDP, ganó el concurso de redacción del proyecto de ejecución de estas instalaciones militares, son el mejor ejemplo del revulsivo que supondrá la Base para la economía de Córdoba?

-El Ministerio de Defensa hará una inversión enorme que repercutirá en el corto plazo en las empresas locales. Ya no sólo en los contratistas directos. Al final, compras aquí el hormigón y los áridos; tienes que adquirir materiales lo más cerca posible de Córdoba, y muchos se fabrican aquí. Pero veo aún mayor repercusión a medio y largo plazo cuando la empresa auxiliar se implante para abastecer a la Base. Eso supondrá riqueza en inversión, al ejecutar sus instalaciones, y empleos estables. Y este proyecto generará unos 2.000 empleos directos. Eso son 2.000 familias que en parte serán de aquí y en parte vendrán de fuera. Estas últimas necesitarán vivienda, colegios, etc. Aumentará el consumo y eso es bueno.

-¿Qué aconsejaría a las empresas que estén viendo en este macroproyecto una oportunidad de negocio?

-La mejor forma de llegar al Ministerio de Defensa es con alianzas. Y les aconsejaría también que fuesen a los talleres que organiza la Base Logística. En ellos, se consigue cantidad de información para ver en lo que el Ejército pretende convertir ese complejo de aquí a 2030. Es información que permite anticiparse a lo que Defensa quiere hacer y te lleva a planificar tu trabajo cara a lograr un concurso.

-¿Cómo surgió su firma y cómo ha evolucionado en sus diez años de vida?

-Nacimos en plena crisis. Yo era el director técnico de una constructora local y me quisieron mandar el extranjero. Entonces, pesó muchísimo más mi familia. Elegí quedarme en Córdoba y creamos esta sociedad. Pero estaba temeroso por la incertidumbre del mercado. Era 2013. Y cuando puse en marcha Sepisur, fue una sorpresa que clientes míos anteriores me decían: «En lo que pueda, te echaré una mano». Y eso denota el buen hacer de mis 25 años de trayectoria profesional. Al final, qué conllevó eso. Que hemos protagonizado crecimientos más rápidos de lo que yo me esperaba.

-¿Cuántos trabajadores tienen?

-Son 39. Prevemos algunas incorporaciones para 2024, como es lógico.

-¿Cuál es la filosofía de Sepisur?

-Nos caracterizamos por el trabajo bien hecho y la atención personalizada. Un trabajo bien hecho incluye innovación tecnológica y respeto al medioambiente. Sin esos dos elementos, no puedes mejorar, diferenciarte del resto de negocios y crecer. Y nuestro sector es muy competitivo. Y somos una pyme y una familia. Vamos todos a una, con mucho esfuerzo, gracias al pedazo de trabajadores que tenemos.