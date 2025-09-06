Los ganaderos afectados por la lengua azul en Córdoba: «Es un problema muy grande, pedimos que nos guíen y ayudas ya para seguir adelante»

«Necesitamos que nos guíen con más información de la situación y también con ayudas urgentes para seguir adelante». Hablan en ABC los ganaderos afectados por el azote del virus de la lengua azul (VLA) este verano en la provincia de Córdoba. Y lo hacen alzando la voz porque la crisis que están viviendo amenaza con llevarse por delante su sustento familiar. La fiebre catarral ovina ha afectado a 540 explotaciones con una morbilidad en torno al 5 por ciento en ellas y un índice de reses enfermas que roza el 30 por ciento en estas fincas en las que se ha propagado. Es la media. Hay casos sangrantes. Sus testimonios son dolorosos.

Gregorio Gala, de Los Blázquez, define una situación desastrosa en las dos explotaciones que tiene con 600 cabezas de ovino para carne en su localidad y en Fuente Obejuna: «El 100% de los animales han estado enfermos, a pesar de haberse vacunado del serotipo 1, 3 y 4, y no lo hemos hecho del 8 porque no había vacunas».

En su caso, «han muertos unas 40 ovejas», pero el problema viene con los abortos, ya que «han abortado unas 250 de las 400» que estaban listas para la paridera de cara a los corderos de navidad. Además, dibuja un escenario desolador porque «otras se han quedado con mucha debilidad» y, por tanto, improductivas.

Gala, de Agrocor, reclama a las administraciones «ayudas» económicas para paliar la crisis de la lengua azul, puesto que reflexiona que «ya he perdido casi todo el producto para esta navidad», pero se pregunta «¿con qué sigo adelante el año que viene?».

Los graves daños y aumento de costes

A sus 52 años lamenta que «hemos comunicado las muertes y los abortos, pero por aquí no ha pasado nadie de la administración para confirmarnos el serotipo que las ha infectado ni a ver el estado en el que están los animales; sólo deducen que puede que sea el 3 por ser más agresivo o el 8, porque no había vacunas, pero queremos un diagnóstico claro, igual que cuando vamos al médico, que no te dicen puede que sea cáncer o no».

Manolo Rubio pertenece a Asaja. Tiene cuatro explotaciones en Los Pedroches con 2.400 ovejas en total. Están situadas en Pozoblanco, El Viso y El Guijo (2). En su caso, eleva la mortalidad que ha tenido «al 10 por ciento» de los animales en El Viso y sobre el «5 por ciento» en Pozoblanco y El Guijo. La explicación de la mayor morbilidad en aquella está en «su cercanía al agua, a La Colada, mientras más cerca del agua hay más mosquitos y más riesgo de transmisión».

Rubio teme a la situación de las muertes y los abortos que vendrán, pero asegura que la situación ha provocado un incremento de costes importantísimo. «Hemos tenido que gastar más para desinfectar las instalaciones, desinsectar a los animales, aplicarles repelentes, así como el gasto en administrarles antibióticos y antiinflamatorios a las enfermas para que se recuperen». Este ganadero había vacunado a todas sus cabezas de los serotipos «1, 3 y 4, menos del 8 porque no había disponibilidad de vacunas». «Ahora sí las hay», asegura, pero ya es tarde.

Para él, es necesario que las vacunas «vuelvan a ser obligatorias», ya que dejaron de hacerlo a partir del 1 de enero de este año. El Gobierno aceptó una petición del sector que ahora se ha vuelto en contra. La voluntariedad quizás ha favorecido que «quizás algunos ganaderos no hayan vacunado». Además, reclama que «las vacunas sean financiadas al 100% porque esto nos afecta a nosotros directamente para también a toda la economía del país indirectamente».

El alcalde de Pozoblanco ha enviado una carta al ministro y el consejero de Agricultura para pedir ayudas y una estrategia de acción coordinada

Para Rubio, la situación necesita que las administraciones «nos den más información de la situación y más restricciones», así como que «nos guíen» con más detalle, puesto que «cuando se comunica un foco oficialmente, el virus ya se ha ido a otro territorio cercano».

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha sido de los primeros responsables públicos en alertar de la grave situación. El edil ha enviado una carta ministro de Agricultura, Luis Planas, y otra al consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, para que adopten soluciones «coordinadas», que se «financien al 100% las vacunas» y que el Gobierno «active el fondo europeo de garantía».

El presidente de Asaja en Córdoba, Fernando Adell, destaca que «no soy partidario de las obligatoriedades de forma general, pero para este caso creo que sí es necesario que vuelva a ser obligatoria la vacunación». La mejor forma de prevención «es la medicina preventiva y no la curativa». Adell estima que estamos «ante un problema muy gordo», con afección en muertes y abortos que sitúa «entre el 15 y 20 por ciento» en Los Pedroches y el Guadiato.