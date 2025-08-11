Cooperativas Agroalimentarias advierte de la «situación dantesca» de Los Pedroches con la lengua azul

Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía alerta, en un comunicado, de la crítica situación que están viviendo los ganaderos de ovino, caprino y vacuno en las distintas provincias de la comunidad, así como en otras limítrofes, por los «virulentos nuevos brotes» de la enfermedad de la lengua azul, lo que está ocasionando importantes pérdidas en las cabañas.

Y es que, incluso en aquellas explotaciones que ya están vacunadas, están surgiendo rebrotes del virus de la lengua azul o fiebre catarral ovina. Una enfermedad que se transmite por mosquitos del género culicoides y que provoca enormes pérdidas económicas en las explotaciones ganaderas, bien por la bajada drástica de la producción láctea, bien por la muerte de los animales afectados.

Cooperativas Agroalimentarias advierte de que «en el Valle de Los Pedroches la situación es dantesca, con la práctica totalidad de las ganaderías afectadas». De hecho, denuncia, «en vacuno de leche, está habiendo casos en animales concretos que, de un día para otro, bajan su rendimiento productivo de 35 litros de leche al día a solo 3». «Y en el ovino de carne, hay casos en que las bajas llegan al 20% de los animales», asegura este colectivo de referencia en el mundo agrícola y ganadero de Andalucía.

En la Sierra de Cádiz el panorama es similar, con el 50% de las ovejas enfermas, y donde la mortalidad varía del 2 al 15%. En el caprino de leche, la caída de la producción en animales afectados alcanza el 10%. Esta situación no es nueva para los ganaderos ni para las cooperativas ganaderas andaluzas, que ya el año pasado se enfrentaron a la incidencia del serotipo 3 del virus, al que este año se ha sumado, además, el serotipo 8, siendo ambos dos (serotipos 3 y 8) los que más están afectando a las explotaciones.

Para frenar las consecuencias de estos brotes, que están asestando un «golpe mortal» a las zonas rurales ante el riesgo grave del abandono y cierre de explotaciones, es necesario reforzar las medidas de prevención, vigilancia y control, además de la vacunación de los animales.

Compra de vacunas

En este sentido, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía demanda que se permita a las cooperativas ganaderas poder adquirir las vacunas en el mercado, en las mismas condiciones que a las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (ADSG), a fin de agilizar la propia vacunación de las explotaciones asociadas.

Por otra parte, aunque las vacunas contra la lengua azul no sean obligatorias y se subvencionen a través de las ADSG, la demora en recuperar el importe que adelanta el ganadero alcanza, en el mejor de los casos, el año y medio. Ante la difícil situación que atraviesan estos productores, acrecentada como consecuencia de las pérdidas de producción y de cabezas de animales, la federación insta a una mayor agilidad a la hora de devolver el gasto realizado en la vacunación.

Ante la recurrencia con la que se están confirmando los brotes, específicamente en el caso de la lengua azul, este colectivo solicita «a la Administración pública que se habiliten ventanas de ayudas permanentes, a las que los ganaderos puedan recurrir cada vez que se vean afectados en materia de sanidad animal».

Por otro lado, pide que los poderes públicos habiliten una línea presupuestaria específica para subvencionar el resto de actuaciones que los ganaderos deben llevar a cabo para minimizar el impacto de enfermedades como la lengua azul, mediante el uso de desinsectantes, repelentes, antibióticos, antiinflamatorios, etc., cuyo coste puede alcanzar entre cinco y seis euros por animal al mes.

Este colectivo solicita ayudas a la Junta para que los ganaderos puedan hacer frente a «los virulentos brotes»

En definitiva, la federación demanda a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural que «vuelva a ser sensible con los ganaderos, como ya lo fue en 2024, cuando activó una ayuda para paliar los efectos del brote del serotipo 3 de la enfermedad». Ante el buen funcionamiento de esta línea, Cooperativas Agroalimentarias urge «a que se active también este año, con objeto de compensar las pérdidas registradas en las explotaciones de ovino, caprino y bovino a causa del serotipo 3 y 8 de la lengua azul», señala este colectivo.

El sector ganadero andaluz lleva años sumido en una enorme crisis. La sequía, el abandono de las explotaciones, la falta de relevo generacional, los altos costes de producción, la falta de rentabilidad y las enfermedades animales como la citada están provocando la pérdida de la cabaña ganadera de la región. Hay, alerta Cooperativas, una significativa reducción de animales en los distintos subsectores ganaderos.

Este colectivo, que cuenta con 38 cooperativas con secciones ganaderas, rememora que es un sector que vela por el mantenimiento del territorio y la fijación de la población, además de ser un pilar fundamental para la economía andaluza. No en vano, las cooperativas ganaderas andaluzas facturaron en el último ejercicio más de 1.200 millones.

