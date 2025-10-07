Suscríbete a
Infraestructuras

El PSOE mete presión con la Ronda Norte de Córdoba: califica de «chapuza» la solución de subir la cota y agita a los vecinos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, pide que se ejecute la construcción «en trinchera» que permitió salvar la Ronda de Poniente

Cultura opta por elevar la cota o desviar el trazado de la Ronda Norte para salvar los restos arqueológicos

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado ABC

ABC Córdoba

Córdoba

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha hecho un llamamiento a la movilización vecinal contra la «chapuza» de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el alcalde, José María Bellido, de hacer una joroba en la Ronda Norte para ... evitar el yacimiento arqueológico mozárabe encontrado.

