El PSOE mete presión con la Ronda Norte de Córdoba: califica de «chapuza» la solución de subir la cota y agita a los vecinos

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha hecho un llamamiento a la movilización vecinal contra la «chapuza» de la Junta de Andalucía, de acuerdo con el alcalde, José María Bellido, de hacer una joroba en la Ronda Norte para ... evitar el yacimiento arqueológico mozárabe encontrado.

Hurtado ha criticado que sin el dictamen de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico la Junta de Andalucía haya adjudicado el contrato de ejecución por 29,59 millones de euros y un plazo de ejecución de 36 meses.

La decisión parece tomada por la Junta de Andalucía, con la conformidad del alcalde de Córdoba, José María Bellido, de crear una «joroba» en el trazado de la Ronda Norte con la que se tapen los restos arqueológicos, sin contar ni con los vecinos de la Avenida de la Arruzafilla, ni con los técnicos de Cultura de la Junta de Andalucía, afirma Hurtado.

El portavoz socialista hace un llamamiento a los vecinos y representantes vecinales, tanto del Consejo de Distrito Poniente Norte como del Movimiento Ciudadano, para que se opongan a esta «nefasta decisión», donde prevalece el interés económico por abaratar la obra, sin importar la calidad de la actuación y el bienestar vecinal.

Hurtado ha defendido un trazado en trinchera y un túnel para superar los restos arqueológicos descubiertos, protegerlos o ponerlos en valor, como ya se hizo en el 2008 por la Junta de Andalucía para construir la Ronda Oeste y evitar la destrucción de la almunia Omeya.

Túnel

Para Hurtado, la Junta de Andalucía debe estudiar esta solución alternativa que evitaría la joroba y evitaría también desviar el trazado por el Parque del Canal o por la zona más cercana a las viviendas de la Arruzafilla.

«Esta alternativa sería una solución de calidad para respetar el hallazgo arqueológico y para evitar el malestar y las molestias a los vecinos del barrio de la Arruzafilla. También se posibilitaría una segunda pasarela peatonal entre el parque y el barrio para eliminar la barrera que la Ronda Norte va a significar para los vecinos, a la vez que los restos arqueológicos quedarían en el espacio que ocupan, lo que permitiría protegerlos y ponerlos en valor», ha defendido.

Hurtado ha reiterado el llamamiento a la movilización vecinal, al igual que se hizo para conseguir la construcción del bulevar Escultor Fernández Márquez, y exigir una solución de calidad, aunque sea más costosa y que no les perjudique en su bienestar.

El Grupo Municipal Socialista llevará al pleno la solución alternativa de trazado en trinchera y túnel para sortear los restos arqueológicos encontrados.