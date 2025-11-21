Así evitaron guardias civiles una tragedia en Montoro en el temporal: atravesaron una riada atados a una cuerda para salvar a tres personas

La Guardia Civil de Córdoba ha informado este viernes, en un comunicado, de que el sábado, jornada en la que la borrasca Claudia sacudió a nuestra provincia, rescató a tres personas atrapadas tras ser su vehículo arrastrado por la fuerte corriente de agua causada ... por el desbordamiento de un arroyo en Montoro.

La Benemérita ha indicado que el citad día 15 de noviembre sobre las 21.30 horas, a través de una llamada telefónica de un ciudadano al servicio Emergencias 112, de que un vehículo había sido arrastrado por una fuerte corriente de agua, barro y piedras mientras circulaba por la carretera CP-117 que une los municipios de Pedro Abad y Montoro. El alertante señaló además que escuchaba gritos de auxilio desde el interior del vehículo, pero que debido a la enorme fuerza de la corriente de agua que arrastraba todo a su paso y la oscuridad de la noche, no podía llegar hasta el vehículo para auxiliar a los ocupantes.

Noticia Relacionada Almodóvar del Río pide la declaración de zona catastrófica a Junta y Gobierno tras el castigo del temporal El alcalde critica que el impacto de la tromba de agua se «agrava» por la falta de limpieza de los arroyos por la CHG

La Central Operativa de Servicio (COS) envió inmediatamente a la patrulla del puesto de Bujalance, que se encontraba en otro incidente relacionado con las fuertes lluvias, por ser la más cercana al lugar. A su llegada encontraron una fuerte corriente de agua que atravesaba la calzada debido al desbordamiento del arroyo Veredas de Montoro, así como al alertante, que les indicó hacia dónde había sido arrastrado el vehículo.

Arrastrados a un olivar

Los agentes, al escuchar los gritos de las víctimas y valorar el riesgo real para la vida de éstos, decidieron usar el vehículo patrulla a modo de parapeto contra el agua y, valiéndose de una cuerda atada en la cintura, adentrarse en la corriente de agua, logrando, no sin gran dificultad, localizar el vehículo en un olivar cercano, encontrándose dos de las personas ocupantes sobre éste y otro fuera del mismo, en un alto del terreno.

Los guardias civiles lograron poner a salvo, una a una, a las tres personas, mostrando las víctimas un evidente estado de cansancio, hipotermia y crisis nerviosa, por lo que los agentes decidieron trasladar rápidamente a las tres personas al centro de salud de Montoro para ser atendidas, resultando finalmente ilesas.