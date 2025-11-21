Suscríbete a
Así evitaron guardias civiles una tragedia en Montoro en el temporal: atravesaron una riada atados a una cuerda para salvar a tres personas

Los agentes les rescataron después de que su coche fuera arrastrado por el agua

Recuento de lluvias tras cinco días de borrasca Claudia: más de 200 litros en algunos puntos de Córdoba

La borrasca Claudia deja en Córdoba 74 litros, árboles caídos, múltiples zonas anegadas y desalojos

Estado del coche del que fueron rescatadas tres personas por la Guardia Civil
Baltasar López

Córdoba

La Guardia Civil de Córdoba ha informado este viernes, en un comunicado, de que el sábado, jornada en la que la borrasca Claudia sacudió a nuestra provincia, rescató a tres personas atrapadas tras ser su vehículo arrastrado por la fuerte corriente de agua causada ... por el desbordamiento de un arroyo en Montoro.

