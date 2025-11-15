Borrasca Claudia en Córdoba: suma 30 incidencias y lo peor este sábado será desde las nueve, con lluvias de 19 litros por metro cuadrado

El Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Juntade Andalucía, ha informado este sábado en un comunicado que, desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia por la comunidad andaluza ... el jueves, se han contabilizado 627 incidencias en la región. De ellas, 30 corresponden a la provincia de Córdoba. Hay que tener en cuenta que está castigando sobre todo a Sevilla, Cádiz y Huelva. No se han reportado percances destacados por el temporal.

En el caso de la capital, el Ayuntamiento ha comunicado que la principal incidencia se ha vivido en la calle Manos Unidas (junto a la vía Cañada Real de las Mestas), donde los bomberos han tenido que intervenir para achicar agua después de que una rotura de tubería general produjera daños en cocheras.

La capital se encuentra ahora mismo en alerta amarilla por la borrasca Claudia. Esta tarde se prevén precipitaiciones que, de acuerdo a las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), alcanzarán su pico a partir de las ocho de la tarde.

En concreto, entre las 20.00 horas y las 21.00 está previsto que sobre la ciudad de Córdoba caigan ocho litros por metro cuadrado. En la siguiente hora, la lluvia esperada se elevará hasta los 19 litros por metro cuadrado. La alerta amarilla se desactivará al llegar la medianoche. Para el domingo, seguirán las lluvias pero no hay fijado ningún nivel de aviso.