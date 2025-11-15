Suscríbete a
Meteorología

Borrasca Claudia en Córdoba: suma 30 incidencias y lo peor este sábado será desde las nueve, con lluvias de 19 litros por metro cuadrado

A partir de las ocho, las precipitaciones se empezarán a intensificar: se esperan ocho litros por metro cuadrado

Dos turistas se protegen de lluvia de la borrasca Claudia mientras pasean por el Puente Romano
Dos turistas se protegen de lluvia de la borrasca Claudia mientras pasean por el Puente Romano efe
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El Servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Juntade Andalucía, ha informado este sábado en un comunicado que, desde el comienzo del paso de la borrasca Claudia por la comunidad andaluza ... el jueves, se han contabilizado 627 incidencias en la región. De ellas, 30 corresponden a la provincia de Córdoba. Hay que tener en cuenta que está castigando sobre todo a Sevilla, Cádiz y Huelva. No se han reportado percances destacados por el temporal.

