Recuento de lluvias tras cinco días del temporal Claudia: más de 200 litros en algunos puntos de Córdoba

El paso de la borrasca Claudia por Córdoba ha hecho rebosar los pluviómetros de varios puntos de la provincia. El episodio de precipitaciones, que fue especialmente intenso el pasado 15 de noviembre, ha dejado registros por encima de los 200 litros por metro cuadrado ... , anegando carreteras y desbordando arroyos.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) los puntos donde más agua descargaron las nubes en los cinco días del temporal fueron Espiel, con un acumulado de 186,2 litros por metro cuadrado; Fuente Palmera, con 180,8; y la estación de Guadanuño (171,2 litros por metro cuadrado del 13 al 17 de noviembre).

Por encima de los 100 mm también figuran Cardeña (152,8 l/m2); el Aeropuerto de Córdoba (142 l/m2); Prágdena (121,2); La Rambla (106,2) y Villanueva de Córdoba, con 101,4 litros por metro cuadrado.

Analizando los datos por días, durante el jueves 13, los acumulados fueron significativos en zonas como Espiel (62,6 mm), Fuente Palmera (34,4 mm) y Aeropuerto de Córdoba (29,2 mm), mientras que otras localidades como Priego permanecieron secas. En general, las precipitaciones fueron moderadas a fuertes, concentradas principalmente en la mitad occidental y centro-norte de la provincia.

El viernes 14 destacó por un aumento generalizado de las lluvias, con máximos en Cardeña (53 mm), Guadanuño (48,4 mm) y Espiel (50,8 mm). Este día se observó un patrón uniforme de lluvias intensas en buena parte de la provincia, favorecido por el paso del núcleo más activo de la borrasca.

El sábado 15 fue el día más lluvioso, con acumulaciones extraordinarias en varias estaciones: Fuente Palmera registró 78,8 mm, Aeropuerto de Córdoba 74,2 mm, Cardeña 72,2 mm, y Guadanuño 69,4 mm. La mayoría de las estaciones superaron los 50 mm, dejando clara la intensidad del episodio borrascoso.

A partir del domingo 16, las precipitaciones disminuyeron drásticamente. La mayoría de las estaciones registraron cantidades inferiores a 10 mm, destacando valores residuales en Guadanuño (2 mm) y Hinojosa del Duque (4,5 mm). Algunas localidades, como Doña Mencía y Priego, ya no registraron lluvias.

El lunes 17, la actividad lluviosa se concentró de forma puntual, con acumulados notables en Fuente Palmera (25,6 mm) y Aguilar (20,4 mm), mientras que otras estaciones como Hinojosa del Duque o Villanueva de Córdoba prácticamente no registraron precipitaciones, reflejando el final del episodio meteorológico.

Asaja reclama infraestructuras hidráulicas La organización agraria Asaja Córdoba ha informado de que las precipitaciones registradas en los últimos días en la provincia de Córdoba han supuesto un alivio significativo para el sector agrario, contribuyendo a mejorar las condiciones del suelo y favoreciendo el desarrollo de los cultivos. Las lluvias acumuladas han sido especialmente positivas, registrándose en Sierra Morena unos 200 litros de media; y en el valle del Guadalquivir y campiña 150 litros de media, durante el episodio de precipitaciones. Asaja Córdoba recibe, por tanto, con optimismo este episodio de precipitaciones, que también han sido muy beneficiosas para el llenado de embalses y recarga de acuíferos. No obstante, recuerda a las administraciones la importancia de avanzar en la construcción y mejora de infraestructuras hídricas que permitan almacenar y gestionar el agua de forma eficiente. Por ejemplo, permitirse bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales y eliminar las trabas a la construcción de balsas y microembalses.

Según el portal Meteoclimatic, donde se vierten los datos de estaciones meteorológicas automáticas de aficionados que recopilan información en tiempo real, el frente Claudia fue especialmente intenso en Hornachuelos, donde descargó en los cinco días 236,4 litros por metro cuadrado; tambuén en Almodóvar-El Páramo dejó nada menos que 212,6 mm; mientras que en la zona de la Jarosa, cerca de Trassierra el acumulado llegó a los 209,4 mm hasta el lunes.

Otros puntos destacados han sido Cerro Muriano (193,1 mm); Alcolea (145,8 mm) o Montilla, con 138,2 litros por metro cuadrado.