Eugenio Sánchez-Ramade: «La Base Logística no puede ser la Mezquita y querer vivir de ella novecientos años»

El día de septiembre de 2008 en el que quebró Lehman Brothers y empezó la crisis financiera Eugenio Sánchez-Ramade (Córdoba, 1955) estaba enseñándole el Templo Romano de la calle Claudio Marcelo a su amigo Juan del Rivero, que entonces era el presidente de Goldman Sachs, uno de los grandes bancos de inversión norteamericanos. «Allí mismo, al escuchar la noticia, me dijo que me preparase, que eso iba a ser la debacle», recuerda el empresario, que el año anterior había batido el récord de España de venta de coches: cincuenta mil en un solo ejercicio. Pero a partir de ese momento todo cambió. El holding familiar Compañía Meridional de Inversiones, que concentraba el accionariado de todo el grupo y en el que llevaba la voz cantante el negocio inmobiliario, se vino abajo como un castillo de naipes.

«Los bancos nos cerraron la financiación en tres meses. Tuvimos que hacer despidos masivos: casi cuatro mil», se extiende en su despacho de la avenida de Ronda de los Tejares, donde gestiona sus actividades actuales de promoción de inmuebles así como la compañía Escancia 21 -que surte de vinos, vinagres y aceites en exclusiva al Palacio de Congresos de Córdoba- y el proyecto Espacio 12PB. «Estamos rehabilitando una casa en la calle Carbonell y Morand, para exponer productos de la tierra orientados a un público prémium y en la que también queremos que haya exposiciones de arte y catas: han tardado dos años en darnos la licencia», se queja Sánchez-Ramade en relación a esta última iniciativa.

-¿Un empresario ve venir las crisis?

-No. Al menos, la crisis de 2008 no. Se nos escapó porque no fue una crisis española, ni de consumo, sino motivada por la contaminación del tema hipotecario en la banca americana. Eso hizo que cayera Lehman Brothers.

-Cómo vivió usted la desintegración del grupo empresarial de su familia.

-Nosotros éramos el primer grupo andaluz en aquel momento, con casi cuatro mil personas en nómina y una facturación de muchos miles de millones de euros. Pero ves que todo se viene abajo.

«Los chavales se van porque no ven opciones. O cambiamos o no seremos nunca como Málaga»

-¿Y qué se le pasa a uno por la cabeza en esas circunstancias?

-De todo… De todo… Pero yo tengo una gran ventaja: soy muy optimista por naturaleza y además no miro atrás; el pasado hay que analizarlo cien años después, que es cuando la Historia se puede contar. Si volviera a atrás volveríamos a caer en los mismos errores. No vivo pensando en el futuro a largo plazo: para mí, el futuro es un presente continuo, porque las circunstancias nos cambian de hoy a mañana sin saber por qué, y por motivos internos, exógenos… Desde una enfermedad a cualquier tipo de decisión política.

-¿El batacazo por la crisis financiera es lo más duro que ha vivido usted?

-Hombre, hay dos mundos. En el terreno familiar está la muerte de mis hermanos o de mi padre, que fue muy traumática, porque mi padre murió relativamente joven. Para mí lo importante es levantarte.

-¿Y cómo se levanta uno?

-Pues mire, luchando mucho, quitándote los pájaros de la cabeza y volviendo a poner los pies en el suelo para empezar de nuevo a trabajar.

-Tomar la decisión de prescindir de casi cuatro mil empleados ha de ser un trago muy amargo.

-Fueron despidos masivos, no regulaciones de empleo. Fue muy duro, pero no había más remedio. Un grueso importante de esos trabajadores estaban en Córdoba. En la ciudad había dos inmobiliarias importantes más, una la de Rafael Gómez, que tenía muchísima menos gente, y Prasa, que junto con nosotros éramos las dos grandes inmobiliarias no cotizadas en ese momento. Prasa consiguió solucionar el problema bastante mejor que nosotros, no sé si negoció mejor o no sé… Yo con Pepe Romero sigo teniendo buena relación: estuve comiendo con él la semana pasada, osea que… Pero nosotros tuvimos que liquidar. Me quedo con que no vimos una sola pancarta en la calle.

-¿Y cómo lo consiguieron?

-Pues indemnizando a todo el mundo, de una forma o de otra.

-¿Ha tenido que escuchar reproches de sus extrabajadores en estos años?

-No. Supongo que los habrá habido, como en todo, pero me he encontrado con más gente me ha dicho 'mi vida la hice trabajando con ustedes, y estoy muy agradecido', algo que me pasó en esta misma mesa en la que estamos hablando con un señor que vino para ofrecerme un tema y que trabajaba en Noriega. El otro día voy a El Bandolero y un camarero mayor me reconoció y me dijo que estaba muy agradecido porque yo había hecho de su hijo un hombre. Eso son cosas que te llegan.

El empresario tiene un hijo y dos nietos RAFAEL CARMONA

-La suya era una empresa muy poderosa pero familiar al fin y al cabo. ¿Cómo hace mella una crisis tan tremenda como de la que estamos hablando en las relaciones personales entre hermanos?

-Bueno, sí… Se crean tensiones, se crean situaciones incómodas… Por eso lo mejor fue no volver a organizar el grupo de forma conjunta sino cada uno según su criterio. Yo elegí un camino y cada uno de mis hermanos otro.

-¿Mantiene buena relación con ellos?

-Sí. Mi madre vive, va a cumplir noventa y dos años y está impecable, y ella es un poco el aglutinante.

-¿Echa usted de menos lo que significaba ser un Sánchez-Ramade hace veinte o treinta años?

-No. Ya le he dicho que no miro atrás.

-No siente nostalgia.

-Me da más ilusión pensar en lo que estoy haciendo ahora.

La construcción

-La economía cordobesa no va mal. La construcción por ejemplo: sólo hay que darse una vuelta por la zona de la Huerta de Santa Isabel para comprobar que marcha a buen ritmo.

-Esa finca era nuestra: se la quedaron los bancos. Eran sesenta hectáreas, y la compró mi padre con un grupo de inversores en el año 1961 o 1962; él no lo vio desarrollado por distintos motivos, fue una tramitación urbanística muy larga. Al final del proceso quedábamos dos grupos: los Sánchez-Ramade con el cincuenta por ciento y la familia Fierro con el resto. Empezamos algunas promociones pero llegó la crisis. Luego yo he comprado cuatro suelos ahí, que son los que estoy construyendo. Otra zona en la que se está construyendo ahora, en Fuente de la Salud, también era nuestra en sociedad con Baldomero Moreno. Córdoba es una ciudad maravillosa para vivir que tuvo la gran oportunidad para su desarrollo cuando el AVE pasa por ella, en 1992, porque nos ubicó en un centro neurálgico de Andalucía y nos conectó bien con Madrid. Pero creo que los cordobeses no hemos sido capaces, y me incluyo, de sacarle a eso el partido que tenía. Una prueba es que la población de Córdoba no ha crecido en los últimos veinte años.

-Sigue siendo una ciudad de paso, entonces.

-Sí, sigue siendo una ciudad de paso. No ha habido tampoco un tirón de los pueblos cercanos, su población no se ha venido a la ciudad. Y si estudiamos el perfil de la industria cordobesa en este momento, pues hombre, es sota, caballo y rey. Es verdad que hoy tenemos encima de la mesa un proyecto muy bonito, que es la Base Logística del Ejército de Tierra, pero yo digo que no se puede convertir en la Mezquita y que nosotros queramos seguir viviendo de ella los próximos novecientos años. Hace poco recibí aquí en mi casa, un fin de semana, a Tom Burns Marañón: es una persona muy observadora, y después de una cena me pidió que le contara cómo era la sociedad cordobesa. Le dije que venía básicamente de una burguesía agrícola importante, que fue en su tiempo la principal fuente de riqueza de la ciudad, cosa que ya no ocurre, y ahí tenemos el libro de Manuel Pimentel ['La venganza del campo']; el otro sector importante era la joyería, en el que nos han desbancado los italianos y los asiáticos, y de cien firmas importantes que había quedarán diez. ¿El aceite? Sí, somos unos de los grandes productores del mundo, pero no somos capaces de controlar el mercado, algo que nunca he entendido. Estoy viendo una cosa, y es que los chavales de treinta y cinco o cuarenta años y que se han formado aquí acaban yéndose.

-Pero eso lleva pasando mucho tiempo.

-Bueno, pero por qué se van. Porque no ven opciones. O eso cambia o no seremos nunca como Málaga, por ejemplo, que es hoy un hervidero de empresas. Málaga puede llegar a morir de éxito.

-El turismo. En Córdoba es un valor seguro, para bien y para mal.

-La economía cordobesa actual está basada en el turismo, y eso es malo y bueno. Pero yo siempre digo que no se puede tener colgado en el mismo clavo.

Eugenio Sánchez-Ramade, en su mesa de trabajo rafael carmona PERFIL Bristol, primera etapa laboral Eugenio es el mayor de seis hermanos, de los que quedan cuatro sobre la tierra. Sus padres vivían encima del extinto cine Alcázar cuando él nació, y pronto se mudaron a El Brillante, donde tuvieron varios domicilios. El empresario empezó la carrera de Derecho en Córdoba y la terminó en Madrid, ciudad donde sigue teniendo casa y en la que pasa gran parte de la semana. Se casó con 23 años con una vasco-asturiana y se fue a vivir a Inglaterra, a Bristol, para hacerse cargo de una distribuidora de vinos de Montilla y perteneciente a un grupo presidido por la Bodega Cruz Conde. Al año siguiente regresó a España para trabajar en el grupo familiar. Sánchez-Ramade tiene un hijo, también empresario, y dos nietos.