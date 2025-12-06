La estación de Córdoba, en 'temporada alta': más de 650 trenes pararán durante el puente de la Constitución

Los paneles informativos de la estación Julio Anguita echan humo. El tráfico ferroviario se multiplica, como sucede cada año, durante el puente de la Constitución y la Inmaculada, con un aumento exponencial del número de trenes que paran en los andenes cordobeses. Como muestra, ... un botón: durante estos días recogerán o 'soltarán' pasajeros más de 650 convoyes.

Miles de maletas se agolpaban este viernes ante los constreñidos controles de acceso a las vías. No cabía un alfiler y los viajeros aguardaban su turno para ocupar sus plazas.

Los operadores conocen bien el aumento de la demanda durante las jornadas festivas. Es el último puente largo antes de la Navidad y muchos aprovechan para escaparse. Solo Renfe ha aumentado las plazas de su ruta Madrid–Málaga–Granada, con más de 67.800 plazas, y la de Madrid–Sevilla alcanza las 63.300.

El confort, la reducción del tiempo de viaje y el precio son algunas de las razones por las que cada vez son más los viajeros que optan por el tren antes que ponerse al volante.

Los números de la estación

Los números que dejará el puente en la estación vendrán a mejorar sus resultados de actividad, que ha seguido una senda ascendente desde la llegada de los nuevos operadores. En 2024 se sumaron casi 840.000 viajeros más que en el año anterior, según los datos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Así, durante el pasado ejercicio, los pasajeros que utilizaron la estación de Córdoba en algún momento fueron 5.732.927, mientras que en 2023 se habían quedado en 4.893.476. En total son 839.451 más, lo que supone un crecimiento del 17,15 por ciento.