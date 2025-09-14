Dos trabajadores de una empresa de Villa del Río, detenidos por robar muebles recién fabricados

La Guardia Civil del Puesto de Villa del Río, con el apoyo del Equipo Roca de Montoro, ha detenido a dos hombres de 59 y 47 años como presuntos autores de un delito de hurto continuado de muebles en una empresa local. Además, se ha investigado a un tercero, de 51 años, por un presunto delito de receptación.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una empresa de Villa del Río, que alertó de la desaparición de material recién fabricado y embalado, listo para su distribución. Las primeras pesquisas permitieron conocer que parte de esos muebles podrían estar siendo ofrecidos en tiendas de la provincia de Jaén.

Los agentes averiguaron que un vecino de Cañete de las Torres había adquirido, a un precio muy inferior al de fabricación, varios enseres y mobiliario procedente de la empresa afectada. Posteriormente, el investigado revendió dichos productos a distintos comercios jienenses.

El avance de las pesquisas permitió identificar a los presuntos autores del hurto: dos trabajadores de la propia empresa denunciante, que habrían sustraído el material de manera continuada.

Tiendas de Jaén

Finalmente, la Guardia Civil localizó en una nave industrial de Cañete de las Torres el resto del mobiliario sustraído, además del material ya distribuido en varios establecimientos de la provincia de Jaén. El valor total recuperado asciende a unos 15.000 euros.

La operación concluyó con la detención de los dos presuntos autores del hurto y la investigación del tercer implicado por receptación. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.