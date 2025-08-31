Suscríbete a
Criminalidad en Córdoba: los delitos que aumentan por municipios el primer semestre de 2025

En toda la provincia, las infracciones penales han crecido un 3,8 por ciento entre enero y junio

Peleas tumultuarias, robos en casas y comercios, y violaciones tiran del alza de la criminalidad en Córdoba capital

Operativo policial en Córdoba con varios detenidos EFE
Davinia Delgado

Córdoba

Durante el primer semestre de 2025, la criminalidad en la provincia de Córdoba ha seguido una tendencia a la baja en gran parte de sus municipios más poblados. Según los datos del Ministerio del Interior, localidades como Lucena, Montilla, Priego de Córdoba y Cabra han experimentado descensos en el total de infracciones penales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, otras localidades, como Córdoba capital, Puente Genil y Palma del Río, han registrado aumentos debido principalmente a los delitos sexuales, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia.

Córdoba capital: se duplican los delitos sexuales

En Córdoba capital, la criminalidad ha aumentado un 11%, destacando el aumento alarmante de las agresiones sexuales con penetración, que se han duplicado, pasando de 9 a 20 casos (+122,2%). Además, se han incrementado los robos en domicilios (+19,7%) y los hurtos (+8,8%). Los ciberdelitos continúan al alza, con un crecimiento superior al 40%, incluyendo un aumento notable en las estafas informáticas.

Lucena: descenso drástico de los robos en casas

Lucena ha experimentado una notable caída del 9,6% en la criminalidad total. El descenso más significativo ha sido en los robos con fuerza en domicilios, que han bajado un 80,4%, pasando de 51 a solo 10 casos. También han disminuido los hurtos y los robos con violencia. Sin embargo, la cibercriminalidad ha aumentado un 21,5%, impulsada por las estafas informáticas.

Montilla: bajan las sustracciones con fuerza

En Montilla, la criminalidad ha caído un 18,6%. El delito más destacado ha sido la reducción de los robos con fuerza en domicilios, que han disminuido en un 56%, pasando de 25 a 11 casos. Aunque los delitos contra la libertad sexual han aumentado, pasando de 0 a 4 casos, la cibercriminalidad también ha tenido una caída significativa de un 18,8%.

Priego de Córdoba: un 44% menos de hurtos

Priego de Córdoba ha experimentado un descenso del 17,1% en la criminalidad. El delito más destacado ha sido la disminución de los hurtos, que han caído un 43,9%, pasando de 204 a 164. Además, los robos en domicilios también han bajado significativamente, en un 50%. La cibercriminalidad ha disminuido en un 12%, con menos estafas informáticas.

Cabra: caen los asaltos en domicilios

Cabra ha visto una caída del 6,6% en las infracciones penales. El descenso más destacado ha sido en los robos en domicilios, que han disminuido un 56,3%, pasando de 16 a 7 casos. Sin embargo, se ha registrado un aumento en los delitos sexuales no agresivos, que han pasado de 1 a 3, y también en los robos con violencia e intimidación, que han aumentado de 0 a 2.

Palma del Río: más delitos sexuales

En Palma del Río, la criminalidad ha subido un 0,4%. El incremento más destacable ha sido en los delitos sexuales, que han pasado de 1 a 4 casos. Aunque los robos con fuerza en domicilios y los hurtos han disminuido, los delitos de lesiones también han subido de 7 a 9. Este aumento de delitos sexuales es una de las principales preocupaciones en la localidad.

Puente Genil: se dispara el tráfico de drogas (+900%)

Puente Genil ha experimentado un aumento del 3,7% en la criminalidad, con el incremento más alarmante en el tráfico de drogas, que ha subido de 1 a 10 casos, lo que representa un aumento del 900%. Además, se ha registrado un incremento de homicidios consumados (de 0 a 2) y de intentos de homicidio (de 0 a 3), lo que marca un repunte preocupante en delitos graves.

