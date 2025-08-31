Criminalidad en Córdoba: los delitos que aumentan por municipios el primer semestre de 2025

Durante el primer semestre de 2025, la criminalidad en la provincia de Córdoba ha seguido una tendencia a la baja en gran parte de sus municipios más poblados. Según los datos del Ministerio del Interior, localidades como Lucena, Montilla, Priego de Córdoba y Cabra han experimentado descensos en el total de infracciones penales en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, otras localidades, como Córdoba capital, Puente Genil y Palma del Río, han registrado aumentos debido principalmente a los delitos sexuales, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia.

Córdoba capital: se duplican los delitos sexuales

En Córdoba capital, la criminalidad ha aumentado un 11%, destacando el aumento alarmante de las agresiones sexuales con penetración, que se han duplicado, pasando de 9 a 20 casos (+122,2%). Además, se han incrementado los robos en domicilios (+19,7%) y los hurtos (+8,8%). Los ciberdelitos continúan al alza, con un crecimiento superior al 40%, incluyendo un aumento notable en las estafas informáticas.

Lucena: descenso drástico de los robos en casas

Lucena ha experimentado una notable caída del 9,6% en la criminalidad total. El descenso más significativo ha sido en los robos con fuerza en domicilios, que han bajado un 80,4%, pasando de 51 a solo 10 casos. También han disminuido los hurtos y los robos con violencia. Sin embargo, la cibercriminalidad ha aumentado un 21,5%, impulsada por las estafas informáticas.

Montilla: bajan las sustracciones con fuerza

En Montilla, la criminalidad ha caído un 18,6%. El delito más destacado ha sido la reducción de los robos con fuerza en domicilios, que han disminuido en un 56%, pasando de 25 a 11 casos. Aunque los delitos contra la libertad sexual han aumentado, pasando de 0 a 4 casos, la cibercriminalidad también ha tenido una caída significativa de un 18,8%.

Priego de Córdoba: un 44% menos de hurtos

Priego de Córdoba ha experimentado un descenso del 17,1% en la criminalidad. El delito más destacado ha sido la disminución de los hurtos, que han caído un 43,9%, pasando de 204 a 164. Además, los robos en domicilios también han bajado significativamente, en un 50%. La cibercriminalidad ha disminuido en un 12%, con menos estafas informáticas.

Cabra: caen los asaltos en domicilios

Cabra ha visto una caída del 6,6% en las infracciones penales. El descenso más destacado ha sido en los robos en domicilios, que han disminuido un 56,3%, pasando de 16 a 7 casos. Sin embargo, se ha registrado un aumento en los delitos sexuales no agresivos, que han pasado de 1 a 3, y también en los robos con violencia e intimidación, que han aumentado de 0 a 2.

Palma del Río: más delitos sexuales

En Palma del Río, la criminalidad ha subido un 0,4%. El incremento más destacable ha sido en los delitos sexuales, que han pasado de 1 a 4 casos. Aunque los robos con fuerza en domicilios y los hurtos han disminuido, los delitos de lesiones también han subido de 7 a 9. Este aumento de delitos sexuales es una de las principales preocupaciones en la localidad.

Puente Genil: se dispara el tráfico de drogas (+900%)

Puente Genil ha experimentado un aumento del 3,7% en la criminalidad, con el incremento más alarmante en el tráfico de drogas, que ha subido de 1 a 10 casos, lo que representa un aumento del 900%. Además, se ha registrado un incremento de homicidios consumados (de 0 a 2) y de intentos de homicidio (de 0 a 3), lo que marca un repunte preocupante en delitos graves.