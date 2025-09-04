Operación antidroga en Córdoba: once detenidos en Lucena y Villa del Río

Un coche de la Policía Nacional en una calle de Lucena

La Policía Nacional ha detenido a un total de once personas en una operación antidroga llevada a cabo este jueves en Lucena y Villa del Río desde primeras horas de la mañana y con un total de nueve registros en diferentes domicilios y locales de ambos municipios.

Según han confirmado fuentes policiales, la mayoría de los detenidos han sido en la ciudad lucentina y la operación se ha dado por concluida. Estas once personas, acusadas cada una de un delito contra la salud pública, iran pasando a disposición judicial en las próximas horas.

Los efectivos policiales desplegados en ambas zonas se han incautado de 2.500 gramos de cocaína y otra sustancias como hachís, MDMA y marihuana. Además también han aprehendido dinero en efectivo y diversos objetos.

De momento no ha trascendido el 'modus operandi' de todas estas personas y si formaban parte de una estructura criminal de distribución, venta o elaboración, cuestiones que se siguen investigando en estos momentos.