Operación antidroga en Córdoba: once detenidos en Lucena y Villa del Río

La Policía Nacional se ha incautado de 2.500 gramos de cocaína y otras sustancias como marihuana, hachís y MDMA

Lucena: detenido con más de 10 kilos de marihuana cultivada en un garaje

Un coche de la Policía Nacional en una calle de Lucena
J. Pino

Córdoba

La Policía Nacional ha detenido a un total de once personas en una operación antidroga llevada a cabo este jueves en Lucena y Villa del Río desde primeras horas de la mañana y con un total de nueve registros en diferentes domicilios y locales de ambos municipios.

Según han confirmado fuentes policiales, la mayoría de los detenidos han sido en la ciudad lucentina y la operación se ha dado por concluida. Estas once personas, acusadas cada una de un delito contra la salud pública, iran pasando a disposición judicial en las próximas horas.

Los efectivos policiales desplegados en ambas zonas se han incautado de 2.500 gramos de cocaína y otra sustancias como hachís, MDMA y marihuana. Además también han aprehendido dinero en efectivo y diversos objetos.

De momento no ha trascendido el 'modus operandi' de todas estas personas y si formaban parte de una estructura criminal de distribución, venta o elaboración, cuestiones que se siguen investigando en estos momentos.

