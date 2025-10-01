La diócesis de Córdoba reunirá a 7.000 personas en el Encuentro Jubilar por el Año de la Esperanza

La diócesis de Córdoba se prepara para vivir el próximo 4 de octubre un Gran Encuentro Jubilar con motivo del Año de la Esperanza convocado por el Papa Francisco. Esta jornada, que tendrá lugar en dos sedes -el colegio Trinidad y la plaza de toros de Córdoba-, reunirá a toda la comunidad diocesana en un acontecimiento «de fe, reflexión y celebración», indica en una nota de prensa.

La mañana estará dedicada a un encuentro sinodal en el colegio Trinidad, en el que participarán unas 600 personas representantes de todas las realidades eclesiales de la diócesis. Organizados en cinco itinerarios, los asistentes se distribuirán en 30 grupos de reflexión y análisis, a partir de una ponencia general que contará con la presencia del obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

Los grupos abordarán cuestiones clave para la vida de la Iglesia local, como la transmisión de la fe, la educación, el papel de los jóvenes, la implicación en la vida pública, la caridad política y la acción social. Cada itinerario recogerá conclusiones que se pondrán en común en la asamblea final de la mañana.

Procesión

Por la tarde, el encuentro adquirirá un carácter celebrativo con la procesión eucarística de la Custodia de Arfe, la Virgen de la Fuensanta y los Santos Acisclo y Victoria. Acompañados por banderas y estandartes de hermandades, cofradías, asociaciones, movimientos y grupos de adoradores de toda la diócesis, la procesión partirá desde la parroquia del Beato Álvaro de Córdoba hasta la plaza de toros.

En este espacio se congregarán unas 7.000 personas para recibir a Jesús Sacramentado y participar en un momento de adoración, bendición y reserva, seguido por la eucaristía presidida por el obispo de Córdoba y animada por la Orquesta y Coro de la Catedral. La jornada concluirá con un festival de música católica en el que intervendrán Pablo Martínez y Jesús Cabello.

Este Encuentro Jubilar constituye para la Iglesia de Córdoba «una ocasión privilegiada para vivir la fe en comunidad, dar gracias por la presencia del Señor en medio de su pueblo y renovar la llamada personal de cada cristiano en su vocación particular», concluye la nota.

Más temas:

Religión

Córdoba