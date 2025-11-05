Suscríbete a
Deza anuncia una decisión histórica y «dolorosa» en Córdoba: no venderá Lotería de Navidad en sus supermercados

Argumenta que se producían desigualdades entre sus clientes, ya que sólo una parte lograban participaciones

Supermercado de Deza en Chinales
Baltasar López

Córdoba

Supermercados Deza, cadena de Córdoba, ha anunciado este miércoles un cambio histórico en sus establecimientos de cara a las Pascuas: no venderá Lotería de Navidad. Según ha comunicado esta empresa, «tras una cuidadosa reflexion», han tomado esta decisión.

El motivo «principal», continúa ... esta cadena en su comunicado, es que «desde hace algunos años la demanda ha superado con creces las participaciones disponibles». De hecho, argumenta, en los últimos tres ejercicios «las papeletas se agotaron en menos de seis horas».

