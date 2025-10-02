El TSJA condena a un vecino de Palma del Río a 12 años de cárcel por asaltar a punta de navaja a repartidores de comida

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia dictada por Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un hombre por varios robos con intimidación cometidos en septiembre de 2020 contra repartidores de comida en ... Palma del Río, así como por atentado y lesiones a agentes de la Guardia Civil, a 12 años, 9 meses y 3 días de prisión.

La resolución del TSJA considera probado que el acusado, que acumula numerosos antecedentes por delitos similares, asaltó a varios repartidores de comida -entre ellos el de una pizzería, una hamburguesería o un asador de pollos, cuando finalizaban sus entregas, amenazándolos colocándoles una navaja a la altura del estómago para exigirles la recaudación. En uno de los casos llegó a sustraer 250 euros tras un forcejeo, mientras que en otros se apoderó de cantidades entre los 35 y 45 euros así como de sus teléfonos móviles mientras les amenazaba con una navaja.

Uno de estos hechos por los que ha sido condenado este individuo, que utilizaba el mismo modus operandi en el resto de asaltos, ocurrió en torno a las 22.05 horas del día 18 de septiembre de 2022 el acusado se aproximó a un repartidor de una pizzería, cuando salía de entregar un pedido en la de Palma del Río (Córdoba) y al tiempo que esgrimía una navaja, la cual situó cerca de su pecho, le dijo «dame todo lo que tengas, como no me lo des te pincho, que estoy mal«, a lo que este repartidor le entregó 36 euros que llevaba de la recaudación y su teléfono móvil.

Noticia Relacionada Los robos ponen en jaque al comercio de la Judería: «La inseguridad es bestial» B. López / D. Delgado Los comerciantes junto a la Mezquita viven entre miedo y la vigilancia diaria, acosados por hurtos, billetes falsos y carteristas que empañan la imagen turística de la ciudad

Días después, la Guardia Civil lo localizó escondido en un domicilio donde se atrincheró en una habitación armado con un cuchillo de grandes dimensiones y unas tijeras, profiriendo amenazas de muerte contra los agentes y lanzando cuchilladas contra la puerta hasta que fue reducido. Dos de los guardias sufrieron lesiones leves durante la detención.

La sentencia, que aprecia la agravante de reincidencia y la atenuante de drogadicción, por encontrarse bajo los efectos del consumo de estupefacientes durante los asaltos, condena al acusado a cuatro años y tres meses de prisión por cada uno de los tres robos con intimidación, a tres años y un día por atentado, y a una multa por dos delitos leves de lesiones. En total, se fija el cumplimiento máximo estipulado por la ley en estos casos de reincidencia por delito de robo con intimidación en 12 años, 9 meses y 3 días.

Pizzería

En concepto de responsabilidad civil, el tribunal lo condena a indemnizar con 250 euros a la propietaria de uno de estos establecimientos de hostelería, así como con 225 euros a cada uno de los dos agentes lesionados, además de resarcir al dueño de otra pizzería por el dinero sustraído y no recuperado.