Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

El TSJA condena a un vecino de Palma del Río a 12 años de cárcel por asaltar a punta de navaja a repartidores de comida

El tribunal lo condena además por un delito de atentado a la autoridad por golpear y amenazar a los agentes en el momento de su detención

La Audiencia de Córdoba condena al 'falso cartero' a seis años de prisión por robar y pinchar a los propietarios de una vivienda

Un repartidor de comida en Córdoba se enfrenta a 6 años de cárcel por agresión sexual a tres jóvenes en sus portales

Un agente de la Guardia Civil a la entrada de la localidad de la Vega del Guadalquivir
Un agente de la Guardia Civil a la entrada de la localidad de la Vega del Guadalquivir abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia dictada por Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba que condena a un hombre por varios robos con intimidación cometidos en septiembre de 2020 contra repartidores de comida en ... Palma del Río, así como por atentado y lesiones a agentes de la Guardia Civil, a 12 años, 9 meses y 3 días de prisión.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app