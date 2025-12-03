Suscríbete a
Datos de criminalidad

Los intentos de homicidio se disparan un 71,4% hasta septiembre en Córdoba

También han crecido los delitos sexuales con penetración un 43,4% alcanzando las 43 infracciones penales

La niña de cuatro años que sufrió un intento de abuso sexual en Lucena, y sus dos hermanos menores, bajo la tutela de la Junta

Un agente de la Policía Nacional en Córdoba
Davinia Delgado

Córdoba

La criminalidad en la provincia de Córdoba ha registrado un leve incremento en términos generales de enero a septiembre del presente 2025. Así, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior, el aumento ha sido del 5,8% en comparación ... con el mismo periodo del año anterior. En total, se han contabilizado 25.237 infracciones penales frente a las 23.628 de 2024.

