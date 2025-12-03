Los intentos de homicidio se disparan un 71,4% hasta septiembre en Córdoba

La criminalidad en la provincia de Córdoba ha registrado un leve incremento en términos generales de enero a septiembre del presente 2025. Así, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio del Interior, el aumento ha sido del 5,8% en comparación ... con el mismo periodo del año anterior. En total, se han contabilizado 25.237 infracciones penales frente a las 23.628 de 2024.

Este incremento ha sido especialmente notorio en varios delitos, destacando los homicidios dolosos, los delitos sexuales y los delitos informáticos.

Así, uno de los aumentos más llamativo en términos porcentuales se ha producido en los homicidios. Los consumados pasaron de 4 a 5, lo que representa un alza del 25%. Sin embargo, el crecimiento más significativo se ha registrado en los homicidios dolosos en grado tentativa, que aumentaron un 71,4%, pasando de 14 a 24 casos.

Por otro lado, los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria también han experimentado un incremento notable del 9,7%, con 317 casos en total, frente a los 289 del mismo periodo del año anterior.

Por su parte, los delitos contra la libertad sexual han seguido una tendencia ascendente, con un incremento del 14%, al pasar de 165 a 188 casos. Dentro de este grupo, las agresiones sexuales con penetración han sido las más preocupantes, con un aumento del 34,4%, alcanzando las 43 denuncias en comparación con las 32 registradas en 2024.

Bajan los robos en domicilios

El aumento de los robos con violencia e intimidación también ha sido significativo, con un aumento del 5,1%, alcanzando los 311 casos frente a los 296 del año pasado. En cambio, los robos con fuerza en domicilios y establecimientos han experimentado una disminución del 9,3%, pasando de 1.042 a 945 casos. Por su parte, los robos en domicilios en particular han disminuido drásticamente en un 18,8%, con 674 casos frente a los 830 del año anterior.

En cuanto a los hurtos, se ha registrado un aumento moderado del 4,4%, con 4.729 casos en total, frente a los 4.529 del mismo periodo de 2024, mientras que en relación al tráfico de drogas, ha habido un aumento del 20,2% de enero a septiembre, pasando de 119 a 143 casos

Finalmente, los delitos relacionados con la cibercriminalidad siguen su senda ascendente. En términos generales, han subido un 10,2%. Las estafas informáticas han aumentado un 7,6%, alcanzando las 5.258 denuncias, mientras que otros ciberdelitos han crecido un 27,3%, con 937 casos frente a los 736 del año pasado.