Las Cruces de Mayo de Córdoba deberán tener una puntuación mínima para poder seguir y no habrá nuevas en el Casco

Evitar la presencia de más Cruces de Mayo en el Casco Histórico, intentar que algunas se marchen a otras zonas y primar el esfuerzo de las asociaciones es el espíritu de las bases que regirán esta fiesta para el año 2026, que este ... lunes se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.

El concejal delegado de Fiestas y Tradiciones, Julián Urbano, ha insistido en que no se autorizarán nuevas instalaciones en el Casco Histórico ni siquiera en el caso de que una zona quede libre, y que incluso se intentará trasladarlas a otros lugares.

Ha puesto como ejemplo el de la cruz de la hermandad de la Pasión, que en 2025 se instaló en la calle Escritora María Teresa León, en la zona de Nuevo Zoco, con buen resultado económico. Julián Urbano ha recordado que ningún colectivo tiene su plaza de por vida en un lugar.

Las bases para 2026 establecen accésits de participación dotados con 700 euros, pero no para todas, sino para 45, las que obtengan mejor puntuación según unos baremos que reconocerán el esfuerzo y participación (de 0 a 5 puntos), la participación de otros colectivos (de 0 a 3) y la estética y decoración (de 0 a 5).

Esto servirá también para conceder el sitio, de forma que si durante dos años se obtienen dos puntos o menos en total, la asociación perderá el lugar. «Y no se concederá a otra asociación, sino que se quedará vacío«, ha insistido Julián Urbano.

Traslados

Porque la idea del Ayuntamiento, y ya se puso en marcha en 2025, es la de evitar más en el Casco Histórico. ¿Eso supone que la plaza en cuestión quedará libre para siempre? Julián Urbano ha recordado que las bases son año tras año, pero la idea es que suceda algo así.

También por eso se dialogará con las entidades que tienen cruces muy cerca de las demás. Ha puesto como ejemplo a la Expiración, que está en la plaza de Santa Marina, muy cerca de la del Resucitado, en la plaza del Conde de Priego. Podría ser una opción, aunque conservaría su lugar si así lo desea.

Las bases han aprobado también los baremos con que se concederán los premios, que tendrán las mismas dotaciones y categorías y que reconocerán dos aspectos: estética y decoración natural (de 0 a 10 puntos) y aprovechamiento y respeto al entorno (de 0 a 5).

Se mantiene el cierre a las 2.00, pero hasta las 3.00 se podrán hacer tareas de limpieza y aprovisionamiento

El texto establece también un notable adelanto de la tramitación para solicitar el espacio público, y que será del 7 de enero al 3 de febrero, «con tiempo para que los colectivos puedan dedicarse a lo importante conforme se acerque la celebración».

La cita se desarrollará en 2026 del miércoles 29 de abril al sábado 2 de mayo, con apertura de 12.00 a 2.00 y música al 50 por ciento de 16.00 a 19.00 y después a partir de la medianoche. Como novedad, ha dicho Julián Urbano, se permitirá la limpieza y el aprovisionamiento desde las 2.00 hasta las 3.00.