Suscríbete a
ABC Premium

Fiestas

Las Cruces de Mayo de Córdoba deberán tener una puntuación mínima para poder seguir y no habrá nuevas en el Casco

El Ayuntamiento aprueba las bases para 2026, que dejarán libres zonas históricas si una entidad las pierde

Representantes vecinales piden cerrar cruces y casetas de Feria en Córdoba que no estén gestionadas por sus titulares

El alcalde de Córdoba se felicita por la seguridad: «Hemos erradicado el botellón de las Cruces»

Cintia Bustos y Julián Urbano, tras la Junta de Gobierno Local
Cintia Bustos y Julián Urbano, tras la Junta de Gobierno Local ABC
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Evitar la presencia de más Cruces de Mayo en el Casco Histórico, intentar que algunas se marchen a otras zonas y primar el esfuerzo de las asociaciones es el espíritu de las bases que regirán esta fiesta para el año 2026, que este ... lunes se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app