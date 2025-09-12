Representantes vecinales piden cerrar cruces y casetas de Feria en Córdoba que no estén gestionadas por sus titulares

Protección acústica y necesidad de evitar que las fiestas se conviertan en un negocio para empresas o entidades con ánimo de lucro, en contra de su espíritu y de su normativa expresa, resumen el dictamen que ha realizado el Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) sobre las bases de las Cruces de Mayo y la Feria de Nuestra Señora de la Salud para 2026.

En el texto plantean diez modificaciones para la primera fiesta y veinte para la última, con el objetivo general de evitar «la sensación de impunidad ante el incumplimiento de las bases». Por eso piden «sanciones inmediatas y contundentes para los que no sigan las normas».

Para las Cruces, el Movimiento Ciudadano aboga por «recuperar el descanso de sonido y de actividad de 16.00 a 19.00 horas. Es algo que había sucedido en años anteriores, pero que no ha pasado en este 2025. Se quiere recuperar porque da descanso a los residentes de las zonas donde hay cruces en los momentos de descanso.

Eso sí, si se mantiene la música en esas horas, se debe compensar cerrando la cruz, y por lo tanto también la música, una hora antes que en este último. Es decir, a la 1.00 de la madrugada.

Inspección

El Movimiento Ciudadano pide «un sistema de inspección y de verdad de que las cruces están gestionadas por colectivos y entidades ciudadanas». Es decir, por las peñas, cofradías y asociaciones que figuran como titulares. Se debe «ordenar el cierre ante la evidencia de que la gestiona una entidad o persona con ánimo de lucro».

No se debe tratar como empresa o negocio y por eso «no debe ser puntuable que la gestión de la barra la lleve el colectivo solicitante», y eso por la sencilla razón de que es una obligación. Lo contrario tendría que derivar en «descalificación inmediata». Las que en 2024 y 205 no hayan obtenido del jurado una puntuación mínima «deben quedar descalificadas para esta edición».

Es algo también presente en su dictamen sobre la Feria para 2026. Insiste el Consejo del Movimiento Ciudadano en que se debe controlar la tipología «para evitar que iniciativas privadas se aprovechen de concesiones a colectivos, sobre todo en las casetas de jóvenes y restauración».

A su vez, insisten en la necesidad de que se apoye más a las casetas de asociaciones y colectivos, tanto en lo económico como en otros aspectos. Piden que se prohíban los nombres comerciales y la publicidad comercial interior, y para eso sería necesario «un servicio de inspección y vigilancia» que se cerciore de que se cumplen las bases.

Para el órgano vecinal, lo ideal es que en la Feria haya cien casetas de entre 300 y 700 metros

El CMC estudia también alegar a la ordenanza general de Feria, que tiene regir la cita todos los años, pero en el dictamen actual habla de que en el Arenal haya alrededor de 100 casetas, ni muy grandes ni muy pequeñas. Para ellos, entre 300 y 700 metros cuadrados.

«Determinar seis casetas jóvenes cuando ya existen de forma encubierta unas 30 es partir de un hecho irreal», dice el dictamen, que sí encuentra «bastante realista» el establecer diez casetas de restauración. Eso sí, no cumplen las normas de fachada y decoración, y se declaran asociaciones para no pagar tasas.

El texto llama la atención sobre la prohibición en el papel de cambiar la tipología para que una caseta se convierta en lugar para jóvenes o restaurante, pero debe actuarse, dice el Movimiento Ciudadano, de forma real contra ello. «La fórmula para clausurar casetas sigue siendo débil», afirman.