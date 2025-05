Julián Urbano: «Tenemos la Feria de mayor categoría de toda España»

A las 22.00 horas del viernes se dio el botonazo que alumbró El Arenal y convirtió al recinto en un espectáculo de gentío y diversión hasta el próximo 31 de mayo. El Mayo Festivo concluye, tras sus romería, cruces y patios, con la guinda de una tradición que se remonta a las primeras ferias de ganado del siglo XIII. Los fuegos artificiales iluminaron la zona de la portada, de 45 metros de altura, punto de encuentro para miles de cordobeses que se disponen a disfrutar de un acontecimiento en constante evolución, como indica el delegado de Festejos, Julián Urbano, quien se enfrenta a un evento que contó el año pasado con 1,2 millones de visitas.

—Ya han pasado 31 años del traslado de la feria a El Arenal, y parece que, poco a poco, y aun en el mismo recinto, la feria tiende a cambiar paulatinamente de modelo. En concreto de más a menos casetas, un total de 83, y con más peso de las tradicionales.

—La feria es una continua evolución, como cualquiera de las actividades, ya sean patios, carnaval o cabalgata de Reyes. Ni el alcalde, ni yo como delegado, somos de cambios drásticos. No es lo mismo la feria de 1900 que la del 2025. Te pongo un ejemplo, en la Feria de 1900 no había accesibilidad, ahora todas las son accesibles y con baños optimizados. Hay más sombras etc. Tampoco antiguamente había una manipulación tan rigurosa con respecto a la manipulación de alimentos. No somos de grandes transformaciones, sino de evoluciones constantes, lo normal de una sociedad.

—Este año hay 83 casetas, ¿ha habido mucha solicitud de casetas nuevas? ¿Y de qué tipo?

—Unas se caen y otras entran. Entre las nuevas solicitudes hay de todo, desde casetas tradicionales a jóvenes o populares. Lo que sí hacemos, en el proceso de solicitud, es animara las casetas tradicionales a ocupar su espacio. Suponen una innovación año tras año por sus nuevos requerimientos, que suponen que nos vayamos adaptando a ello, por ejemplo en cuanto a legislación a aplicar o con respecto al diseño conjunto que queremos impere en la feria. Intentamos también adelgazar su carga burocrática. No es fácil, pero es nuestro fin.

—Las casetas son cada vez más complejas, dentro de un estilo variado. ¿Eso le da personalidad a la Feria?

—Tenemos la feria de mayor categoría de toda España, no hay recinto ferial con las instalaciones que tiene la Feria de Córdoba. Y eso es producto y trabajo de nuestros caseteros. Estamos muy orgullosos de nuestro concurso de portadas, donde hay una competencia sana entre ellos. Desde el punto de vista organizativo, es un orgullo poder trabajar con este tipo de colectivos que lo único que quieren es un engrandecimiento de nuestro real.

—Cuando llegamos a la feria, los cordobeses nos la encontramos puesta y lista para disfrutar. ¿Qué es lo más complicado desde el punto de vista de la labor previa?

—Lo complicado ya empieza desde las bases, con el contacto con los distintos agentes. Nosotros empezamos ya a construir la feria desde la consulta para poner en marcha esaS bases, con las innovaciones que se consideren y la subsanación de los errores cometidos. Una vez montadas las bases llegan las solicitudes. Tres semanas antes de la feria comienzan a montarse las casetas propiamente dichas. Mi delegación entera se traslada desde Orive a la caseta de feria que tenemos al fondo del recinto, donde

Caballos y botellón

revisamos documentación y cotejamos las licencias. Luego está el tema de la luz, que es muy complejo. En ese sentido, como novedad este año, los feriantes, no los que montan las casetas, han tenido por primera vez luz desde una semana antes a la llegada del primer camión.

—¿Qué más novedades tiene la Feria?

—Se ha puesto en marcha un chatbot con IA a cargo de una joven empresa cordobesa, BlackIA, en el que se puede consultar por whatssap todo lo relacionado con el evento. Vuelven a repetir las voluntarias de las Adoratrices con su punto dedicado a la labor de arreglos de los trajes de flamenca.

—El caballo parece una asignatura pendiente.

—Soy un gran aficionado a los caballos desde la cuna. Una de las cosas que más me gustan son los caballos en la Feria, pero tenemos el hándicap de que a nuestros caballistas los tenemos camino del Rocío, a la vuelta o a la ida. Y eso ha hecho que la Feria de Córdoba esté siempre descafeinada en ese punto. Por otra parte debemos tener cuidado, porque no me gustaría que la presencia de caballos muriera de éxito como en la Feria de Sevilla, donde es prácticamente imposible andar por las calles de la cantidad de caballos que hay. Me gustaría dotar a Córdoba de un mayor número de equinos, que en los útlimos años había bajado. Por eso este año, el jueves, Día del Caballo, en la Huerta de Caballerizas Reales, los caballistas que vengan de fuera de Córdoba podrán dejar allí sus medios de transporte. Es mucho el camino por recorrer, porque se ha hecho mucho destrozo en el mundo del caballo en la Feria de Córdoba. Pero llevamos dos años dando pasos importantes con el Real Club de Enganches, Córdoba Ecuestre o distintos propietarios de picaderos.

—¿Y el botellón?

—No queremos patrocinar un botellón, pero lo tenemos controlado en la zona de al lado del río. Erradicar el botellón de la feria significó hace ya años trasladar ese problema a un sector determinado donde se controlen las posibles incidencias.