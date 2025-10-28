Suscríbete a
ABC Premium

el tiempo

Córdoba se prepara para la borrasca Benjamín: un cóctel de lluvia, viento y tormentas con alerta amarilla

La Aemet prevé rachas de viento de 80 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones en la campiña

La Aemet avisa de una borrasca profunda que afectará a Andalucía: alerta por lluvias intensas y probabilidad de tornados

Una mujer se resguarda de las lluvias en Córdoba
Una mujer se resguarda de las lluvias en Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba se prepara para una jornada marcada por la lluvia, el viento y las tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado todas las alertas ante un miércoles plenamente otoñal. La capital afrontará unas horas de inestabilidad en las que el paraguas volverá ... a ser el gran protagonista de un día que se prevé complicado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app