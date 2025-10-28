Córdoba se prepara para la borrasca Benjamín: un cóctel de lluvia, viento y tormentas con alerta amarilla

Córdoba se prepara para una jornada marcada por la lluvia, el viento y las tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado todas las alertas ante un miércoles plenamente otoñal. La capital afrontará unas horas de inestabilidad en las que el paraguas volverá ... a ser el gran protagonista de un día que se prevé complicado.

La Aemet ha activado el aviso amarillo en toda la campiña cordobesa para este miércoles 29 de octubre ante la previsión de lluvias intensas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tormentas eléctricas. Un cóctel que hace una jornada totalmente pasada por agua. Las precipitaciones podrían acumularse hasta 25 litros en una hora e incluso 70 litros en doce horas, según los datos oficiales.

El aviso se mantiene durante todo el día. Arrancará de madrugada y seguirá activo todo el miércoles, con una probabilidad entre el 40 y el 70% de que se produzcan fenómenos adversos. Según indica la Aemet, los vientos soplarán con fuerza desde el suroeste y podrían venir acompañados de tormentas localmente fuertes.

Noticia Relacionada Asaja alerta de la «situación crítica» del olivar por el retraso de las lluvias ABC Córdoba En las explotaciones de secano ya hay «daños irreversibles» y fruto que no podrá recuperarse

Además, no se descarta la formación de pequeños tornados, por lo que los servicios de emergencia estarán alerta en una jornada convulsa para la provincia. Se recomienda extremar la precaución recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos y evitar zonas inundables.

Con respecto a las temperaturas, será un día frío en la capital con máximas que no superarán los 23 grados y mínimas que permanecerán en los 15. Las nubes y las lluvias serán las grandes protagonistas de un día otoñal en la capital que se despedirá de octubre con una borrasca que hará olvidar el verano caluroso de los últimos meses.