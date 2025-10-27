Suscríbete a
Asaja alerta de la «situación crítica» del olivar en Córdoba por el retraso de las lluvias

En las explotaciones de secano ya hay «daños irreversibles» y fruto que no podrá recuperarse

Córdoba será la capital mundial del aceite de oliva el 19 de noviembre con la reunión del Consejo Oleícola Internacional

Aceitunas afectadas por el estrés hídrico
Aceitunas afectadas por el estrés hídrico ABC

ABC Córdoba

Córdoba

La organización agraria Asaja Córdoba ha alertado este lunes de la «crítica situación» que atraviesa el olivar de la provincia debido al retraso de las lluvias, que acumula ya más de medio mes de demora con respecto a la campaña pasada.

En ... el año anterior, las precipitaciones comenzaron alrededor del 10 de octubre, aunque ya entonces se consideraron tardías. En la actualidad, la ausencia de agua «está provocando daños irreversibles, especialmente en los olivares de secano, donde muchas aceitunas ya no podrán recuperarse«.

