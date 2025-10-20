Suscríbete a
ABC Premium

Agricultura

La cosecha del membrillo en el sur de Córdoba se reduce a un 40 % por culpa del clima y las plagas

De las 5.000 toneladas recolectadas en toda España, 3.000 son en la provincia

Puente Genil celebra la Cata del Membrillo con un cocinado artesanal del popular producto

La cosecha del membrillo se reduce a la mitad por la meteorología 

Cosecha del membrillo en Puente Genil
Cosecha del membrillo en Puente Genil Rocío Díaz

Rocío Díaz

Puente Genil

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El membrillo, considerado un producto de dioses desde la antigüedad y que ofrece, en la actualidad, beneficios nutricionales como mejorar la digestión, controlar el colesterol y fortalecer el sistema inmunológico, es un fruto que cada vez resulta hoy en día más complicado ... de encontrar en el mercado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app