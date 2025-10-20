La cosecha del membrillo en el sur de Córdoba se reduce a un 40 % por culpa del clima y las plagas

El membrillo, considerado un producto de dioses desde la antigüedad y que ofrece, en la actualidad, beneficios nutricionales como mejorar la digestión, controlar el colesterol y fortalecer el sistema inmunológico, es un fruto que cada vez resulta hoy en día más complicado ... de encontrar en el mercado.

Y es que la cambiante meteorología de los últimos años es, sin duda, un factor clave en la recolección de este producto tan típico del otoño. De hecho, las constantes y fuertes lluvias de la pasada primavera, han perjudicado a la cosecha del membrillo, que este año se ha visto reducida a un 40 por ciento a nivel nacional.

A ello se ha añadido también la propagación de la molinia, una enfermedad potencialmente grave provocada por un hongo, muy frecuente en árboles frutales como el membrillero.

Precisamente, a consecuencia de estos factores, la campaña de recolección del membrillo comenzó más tarde de lo habitual, el pasado 20 de septiembre, en lugar de a principios de dicho mes, como suele ser tradicional.

En concreto, se han recolectado unas 5.000 toneladas de membrillo a nivel nacional, de las que 3.000 toneladas, pertenecen a la provincia de Córdoba entre Puente Genil, Priego de Córdoba, Carcabuey, el diseminado de Genilla y las aldeas Zagrilla Alta y Baja.

Respecto a la media del precio de origen de este producto, según informaron fuentes consultadas, «se ha incrementado un 20 por ciento respecto a los últimos años», ya que «una menor cosecha, se traduce en una menor producción y mayores precios».

En cuanto al número de jornales, éste se ha visto reducido en un 30 por ciento, como consecuencia también de la reducción de producción.

Amenaza

Según indican productores del membrillo en la provincia de Córdoba, este año se ha detectado una amenaza importante para este fruto: el fuego bacteriano, una grave enfermedad fitosanitaria provocada por la bacteria Erwinia amylovora, que afecta principalmente a frutales de pepita y que provoca que, tanto hojas como ramas, se marchiten.

«No existen tratamientos químicos curativos -indican desde Puente Genil- por lo que estamos valorando pedir un plan de ayudas a la Administración Pública para llevar a cabo medidas preventivas y poder así combatirlo, tal y como se ha llevado a cabo en Aragón», afirman.

Ya el sector solicitó hace dos años conseguir la declaración de zona catastrófica para el sur de la provincia de Córdoba, ante un futuro incierto, pues es un hecho que, en cada campaña se reduce la recolección.

El membrillo es santo y seña de la gastronomía de Puente Genil, de ahí que la mayoría de la producción española, proceda de sus campos. En la actualidad sólo tres fábricas están dedicadas a la transformación del membrillo.

Una de ellas, El Quijote, empresa familiar fundada en 1848 y convertida, en la actualidad, en la empresa más importante en España, con presencia en mercados internacionales. Esta fábrica exporta un 20 por ciento de su producción, tanto a diversos países europeos, como a Estados Unidos, Latinoamérica e incluso Australia, así como al mundo árabe a donde exporta en fresco.

Como marca líder y pionera en la fabricación de dulce de membrillo en todas sus variedades, El Quijote vende membrillo ecológico, casero (sin conservantes, ni espesantes), crema de membrillo y dulce de membrillo (sin azúcares añadidos). Siempre en constante innovación, los responsables de la firma aseguran que están empeñados en la fabricación de este manjar, conservando siempre las propiedades de esta fruta.

Este año, como novedad, la fábrica El Quijote ha sacado al mercado el dulce de guayaba deshidratado para una línea de turrones. Además, cabe destacar la colección de envases que sacaron al mercado el pasado año, unas latas con diversos motivos donde se pueden apreciar las ciudades más emblemáticas de Andalucía.