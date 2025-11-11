Suscríbete a
población

Córdoba pierde 3.000 habitantes en solo nueve meses y se aleja del crecimiento nacional

El INE sitúa en 770.879 los habitantes registrados en la provincia el tercer trimestre del 2025

Córdoba repite como la provincia que más población pierde en el segundo trimestre

Ambiente en las calles de Córdoba
Ambiente en las calles de Córdoba Valerio Merino
Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Córdoba mantiene su tendencia negativa y sigue perdiendo población según los últimos datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de 1 de octubre de 2025. El padrón sitúa el total de habitantes en 770. ... 879, una cifra que vuelve a descender respecto a los trimestres anteriores y que confirma la pérdida progresiva registrada a lo largo del 2025.

