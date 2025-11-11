Córdoba pierde 3.000 habitantes en solo nueve meses y se aleja del crecimiento nacional

Córdoba mantiene su tendencia negativa y sigue perdiendo población según los últimos datos provisionales de la Estadística Continua de Población publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha de 1 de octubre de 2025. El padrón sitúa el total de habitantes en 770. ... 879, una cifra que vuelve a descender respecto a los trimestres anteriores y que confirma la pérdida progresiva registrada a lo largo del 2025.

En comparación con enero de 2025, cuando la provincia contabilizaba 773.861 residentes, Córdoba ha perdido cerca de tres mil habitantes en nueve meses. El retroceso es sostenido: en abril la cifra se situó en 772.929, en julio en 771.913, y esa línea continúa hasta el último dato disponible, que consolida una caída demográfica apreciable en apenas nueve meses.

Córdoba ha perdido una media de 1.000 habitantes cada tres meses, desde que empezó su caída libre en enero. Este comportamiento confirma la tendencia descendente que ya empezaba a vislumbrarse hace un año, en octubre de 2024, cuando el padrón marcaba 773.760 habitantes. Según los datos que arroja el INE, esta caída interanual es apreciable, la provincia pierde un 0,37% de su población en doce meses.

Ese dato hace que Córdoba vuelve a repetir como la provincia que más población pierde en el último año. Ha perdido 2881 habitantes, seguido de Zamora con una pérdida de 365. Son las únicas provincias que han perdido habitantes con respecto a los datos de octubre del 2024

Si tenemos en cuenta solo el tercer trimestre del 2025, Córdoba también sigue siendo la provincia con mayor éxodo. 1.034 residentes menos desde el pasado mes de julio. Por detrás está Málaga, con una pérdida de 782 personas en los últimos tres meses y Sevilla con 77 habitantes menos según el último baremo. Las tres provincias andaluzas son las únicas que arrojan un saldo negativo.

El retroceso demográfico se ha producido de forma progresiva a lo largo de 2025. Entre enero y abril la bajada fue del 0,12%, un ritmo que prácticamente se repitió entre abril y julio; y en este último trimestre. Aunque las variaciones son pequeñas trimestre a trimestre, acumuladas dibujan una pérdida cercana a los tres mil habitantes en solo nueve meses.

Córdoba se aleja una vez más del crecimiento anual en España. La población del país, según los últimos baremos del INE, aumentó en 105.488 personas durante el tercer trimestre de 2025 y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, lo que supone un aumento del 0,97% por los 0,37 que ha perdido Córdoba en doce meses.