La Diputación impulsa los nuevos 'municipios inteligentes' de Córdoba con ayudas para acortar la brecha digital

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes el IV Encuentro del 'Córdoba Distrito Smart', organizado por la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial y por la Dirección General de Fomento de la Innovación de la Junta de ... Andalucía, donde se ha puesto de manifiesto que dos proyectos, dotados con 1,49 millones de euros incluidos en la Orden Citi -de ayudas para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes-, permitirán dotar a 70 municipios y cuatro entidades locales autónomas (ELA) de igualdad de oportunidades en el ámbito digital.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha asegurado que «estos dos proyectos nos van a permitir poner a estos pueblos dentro del espacio digital y sembrar oportunidades». Dicha conexión digital, ha continuado, «es una de las palancas de desarrollo de la provincia, una red de conexión que nos permite sembrar oportunidades y posicionarnos como un territorio de futuro y, por ende, fijar la población a nuestras zonas más rurales».

Smart Cities en Córdoba

Se trata de una red de conexión inteligente a Internet, pero también de sistemas de riego inteligente, de instalaciones luminarias inteligentes, de salud inteligente, y estaciones medioambientales, o los sensores turísticos. «Avanzar a municipios inteligentes de cara al futuro», ha matizado Fuentes.

Por su parte, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha afirmado que ya están adjudicados estos proyectos con un plazo de ejecución de 18 meses y que va a «permitirles a los municipios ser más eficientes y eficaces en la presentación de servicios a la ciudadanía».

Finalmente, la directora general de Fomento de la Innovación, Consejería de Universidad, Nieves Valenzuela, ha insistido en que esta orden de incentivos se extiende en 21 proyectos vigentes en Andalucía con un presupuesto cercano a los 9 millones de euros.

Valenzuela ha insistido en que «para la Junta de Andalucía supone un impacto significativo en el territorio porque hablamos de ayudas dirigidas a municipios de menos de 20.000 habitantes y en total, engloba a 311 municipios».