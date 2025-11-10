Suscríbete a
ABC Premium

Tecnología

La Diputación impulsa los nuevos 'municipios inteligentes' de Córdoba con ayudas para acortar la brecha digital

70 localidades y las 4 entidades locales autónomas se suman a la Orden Citi para mejorar sus servicios tecnológicos y dotaciones de Internet

'Sabor a Córdoba' vuelve con fuerza empresarial y el sabor más local

Responsables de la Diputación de Córdoba y la Junta en la presentación de las ayudas
Responsables de la Diputación de Córdoba y la Junta en la presentación de las ayudas ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación de Córdoba ha acogido este lunes el IV Encuentro del 'Córdoba Distrito Smart', organizado por la Delegación de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial y por la Dirección General de Fomento de la Innovación de la Junta de ... Andalucía, donde se ha puesto de manifiesto que dos proyectos, dotados con 1,49 millones de euros incluidos en la Orden Citi -de ayudas para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes-, permitirán dotar a 70 municipios y cuatro entidades locales autónomas (ELA) de igualdad de oportunidades en el ámbito digital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app