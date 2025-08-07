Córdoba, bajo la ola de calor: «La venta de ventiladores retráctiles se ha desbordado totalmente»

Córdoba cuenta con un paisaje exterior y otro interior. El primero está formado por un sin fin de aparatos que son parte indispensable de cualquier edificio: los aires acondicionados. Y dentro de estos inmuebles, muchos de los pisos que los componen, pertrechados con un refuerzo tan necesario como los anteriores: los ventiladores.

Los negocios que se dedican a la venta de estos productos han visto un incremento en la ventas que ha desembocado en listas de espera o artículos agotados en la fábrica. Sobre todo la auténtica estrella de estos electrodomésticos: el ventilador con aspas retráctiles.

«El año pasado ya nos quedamos sorprendidos por la cantidad de ventiladores que se vendieron, ahí empezó el boom de los ventiladores de aspas retráctiles», indica la gerente de Electrónica Caballero, Teresa Caballero. «Y no se han dejado de vender en todo el invierno.

De hecho hemos vendido más ventiladores que estufas en los meses fríos». Como explica la gerente, esta tendencia tan llamativa se debe a que, cuando compras ventiladores de aspas retráctiles, «en realidad estas comprando un lámpara muy bonita que también tiene ventilador».

También influye su bajo consumo. Un ventilador de techo puede gastar de 15 a 75w por los 600-1.500w de un aire acondicionado. Por ello, estos productos empezaron a incrementar sus ventas hace unos años. Añadían a la diferencia de gasto otros atractivos. Por ejemplo, un menor ruido por la noche y una menor contribución a los posibles constipados por dejar puestos los aparatos durante el sueño.

De esta forma hubo un aumento de la demanda de ventiladores en años anteriores con aspas convencionales. Pero, debido a su aparatosidad, han sido sustituidos paulatinamente por los de aspas retráctiles, mucho más estéticos. «Este año, la venta se ha desbordado totalmente, incluso hemos tenido listas de espera, sobre todo porque muchos clientes, al probar el primero, quieren más para otras habitaciones, ya que tienen un bajo consumo». En Electrónica Caballero, han vendido tres veces más este producto que el año pasado.

«La lámpara ventilador con aspas retráctiles es lo que más se vende, sobre todo en verano, aunque también se venden en invierno», explica la responsable de Electricidad Saludes, Tránsito Arribas. «Este verano se ha vendido más que el anterior, se ha agotado en la fábrica y todo», añade. Arribas confirma que los ventiladores de techo con aspas o los de pie o mesa ya se venden menos: «pueden suponer un 5 por ciento de las ventas».

Aspas retráctiles

En el caso de El Corte Inglés de Córdoba, como informa su responsable de Comunicación, Miguel Sainz, y por las propias características de estos grandes almacenes, son los split de aire acondicionado el producto más demandado. Estos aparatos conllevan instalación. «Su venta empezó a ir muy bien a partir de mediados de junio, y se mantiene en julio y principios de agosto».

Sainz indica que tenía expectativas moderadas con respecto a dichos split, pero las ventas están siendo superiores a las esperadas. «Por supuesto, los ventiladores, tanto de pie como de techo, están funcionando muy bien, hasta el punto de que en el centro de El Corte Inglés de Ronda de Córdoba hemos instalado una exposición temporal exclusivamente de ventilación».

Así, en plena ola de calor, los cordobeses buscan soluciones prácticas, eficientes y estéticas para sobrellevar las altas temperaturas. Los ventiladores con aspas retráctiles se consolidan como el electrodoméstico estrella del verano (y en parte hasta del invierno). Mientras tanto, los negocios del sector se adaptan a una demanda creciente que, de momento, no tiene techo.