El alquiler de habitaciones sube un 3,6 % en un año, pero Córdoba es la ciudad más barata de Andalucía

El acceso a la vivienda sigue mostrando datos que dan cuenta de su dificultad. Sucede también con el precio de la habitación para compartir piso, que sube año tras año, si bien Córdoba está entre las ciudades más baratas de España.

Lo pone de manifiesto un estudio del portal Fotocasa, que asegura que compartir vivienda en Andalucía cuesta un 30 por ciento más que hace tres años. La media en la comunidad autónoma es de 384 euros al mes en junio, mientras que en 2022 era de 297.

Supone una subida del 4,5 por ciento que se ha notado en Córdoba en el último año. El precio de una habitación es de 275 euros, cuando el año anterior era de 265, lo que supone un 3,6 por ciento más. Es Córdoba una de las pocas ciudades españolas, según el estudio, en que el precio está por debajo de los 300 euros.

Es, además, la cuarta ciudad española con el alquiler más barato, sólo por encima de Cáceres (240), Badajoz (245 euros al mes) y Ponferrada (260). El año pasado estaban por debajo otras urbes como Salamanca o Jerez de la Frontera, que ahora sí han crecido más.

Las más altas

Córdoba se mantiene así como una ciudad más económica, cuando algunas urbes han visto crecer el precio un 10 por ciento entre julio de 2024 y julio de 2025, y está muy lejos de grandes ciudades como Barcelona (643) o Madrid (604).

Además, es la más barata de Andalucía, ya que todas las ciudades estudiadas han crecido, incluso las que el año pasado estaban por debajo, como Cádiz o Jerez de la Frontera.