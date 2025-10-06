Carracedo sigue sin afianzar su titularidad en el Córdoba CF

No fue de la manera lustrosa, pero el Córdoba CF logró los primeros tres puntos a domicilio ante el Real Zaragoza. En un partido que mantiene las dudas en la faceta ofensiva, Iván Ania introdujo cuatro cambios en el once respecto al anterior duelo, siendo uno de ellos Carracedo. En lo deportivo, exceptuando su partido de reivindicación frente al Racing, no ha logrado obtener un rendimiento parejo a lo que suele acostumbrar, pero, además, también ha sido cuestionado en redes sociales por su actividades de ocio de cara al encuentro frente al conjunto maño

Hay que recordar que esta no ha sido su primera suplencia de la temporada. Tras sumar cuatro titularidades consecutivas, Iván Ania decidió apostar por Jacobo en la banda derecha frente al Andorra. Esta decisión estuvo principalmente motivada por las grandes prestaciones del madrileño desde esta demarcación en el duelo contra el Castellón donde marcó y asistió.

En la otra cara de la moneda, Carracedo no terminó de carburar y lo pagó con la suplencia ante el conjunto andorrano, sin embargo, en esta ocasión sí tuvo minutos tras entrar como refresco, más concretamente, toda la segunda mitad tras entrar por Kevin Medina.

Noticia Relacionada El Córdoba CF logra tres puntos de oro ante el Zaragoza (0-1) Daniel Aragón Los pupilos de Iván Ania logran la primera victoria a domicilio de la temporada en un partido pobre de ambos equipos

En un partido gris de los blanquiverdes, el catalán no tuvo ninguna incidencia en el encuentro. Afortunadamente, se pudo ver su mejor versión frente al Racing donde marcó, asistió y realizó una actuación que alejó los fantasmas del pasado, o eso pensaba. Este gran papel le valió para seguir en el once contra la Real Sociedad B, pero nuevamente marcado por la irregularidad, pasó algo desapercibido contra los donostiarras.

Una suplencia sin minutos

A pesar de esto, todo apuntaba a que repetiría titularidad, especialmente en la vuelta de Jacobo tras su expulsión y el gran rendimiento de Dalisson, una ecuación donde ambos jugadores ocuparían la banda izquierda y la mediapunta, pero la historia fue muy distinta. Efectivamente, Dalisson y Jacobo partieron de inicio, pero Kevin Medina, jugador que había ocupado el extremo izquierdo, jugó a banda cambiada y empujó a Carracedo al banquillo.

Al contrario que en el partido frente al Andorra, esta vez no tuvo ni un solo minuto y Ania optó por Diego Bri, jugador que sigue sin tener un protagonismo notable, antes que el extremo catalán. Este hecho resulta algo reseñable ya que, siempre que ha estado convocado desde su llegada al Córdoba, el catalán siempre ha gozado de minutos, ya sea desde el banquillo o como titular. Además, ya suma las mismas suplencias que en toda la campaña pasada.

Aunque no está siendo su mejor momento deportivo, una imagen publicada en redes sociales desató el debate sobre su figura. En la noche del pasado jueves, Carracedo estuvo en la inauguración de un bar en horario nocturno, es decir, 48 horas antes del día de partido frente al Zaragoza, y con la existencia del correspondiente entrenamiento en la mañana del viernes.

Varios aficionados recriminaron esta actitud, pero otro gran sector defendió su vida personal mientras que este tipo de acciones no perjudicaran su rendimiento en el campo. Con este contexto, Carracedo viajó a Zaragoza y no sumó minutos, lo que deja antojar que esta temporada sigue sin dar argumentos necesarios para asentarse en la titularidad y tendrá que trabajar para recuperarla.