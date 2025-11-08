Suscríbete a
Así está el Córdoba en la clasificación tras el empate ante el Málaga

liga hypermotion 25-26

Los blanquiverdes logran dentro de la locura de La Rosaleda un punto muy valioso gracias al tanto de Diego Bri

Así hemos contado el empate del Córdoba ante el Málaga

Isma Ruiz realiza un regate ante un defensor del Málaga
Isma Ruiz realiza un regate ante un defensor del Málaga lof

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimotercera jornada de la Liga Hypermotion ante el Málaga en la Rosaleda. En un partido frenético tras la expulsión de Albarrán, los goles de Fuentes y Diego Bri contestaron al doblete de Rafa Rodríguez por parte ... del cuadro malagueño (2-2) y dormir hoy en posiciones de play off. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 16 de noviembre en El Arcángel a las 18.30 horas para disputar un exigente duelo ante el Deportivo que lleva dos victorias consecutivas.

