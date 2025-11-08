Así está el Córdoba en la clasificación tras el empate ante el Málaga

El Córdoba CF ha disputado este sábado la decimotercera jornada de la Liga Hypermotion ante el Málaga en la Rosaleda. En un partido frenético tras la expulsión de Albarrán, los goles de Fuentes y Diego Bri contestaron al doblete de Rafa Rodríguez por parte ... del cuadro malagueño (2-2) y dormir hoy en posiciones de play off. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 16 de noviembre en El Arcángel a las 18.30 horas para disputar un exigente duelo ante el Deportivo que lleva dos victorias consecutivas.

Aunque todavía quedan partidos por disputarse dentro de esta fecha liguera, los blanquiverdes se encuentran actualmente en la sexta posición con veinte puntos, pero empatados con Cádiz y Las Palmas, sin embargo, de esta igualdad sale ganando el cuadro cordobesista frente al equipo gaditano al tener mejor diferencia de goles anotados y encajados, pero no mejora los registros de los canarios.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Racing de Santander. El conjunto racinguista sigue sin fallar y suma ya veinticinco puntos. Le sigue muy de cerca el Deportivo que ha retomado el rumbo de la victoria para lograr veintitrés puntos. Tras ellos, Almería, Burgos, Las Palmas, y el ya nombrado Córdoba cierran el play off antes de finalizar la jornada.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.