Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras el frenético empate ante el Málaga

El Córdoba CF mantiene su condición de invicto una jornada más tras lograr un heroico punto ante el Málaga en La Rosaleda gracias a Diego Bri y Fuentes. En una primera parte sin mordiente por parte de ambos equipos, la discutida expulsión de Albarrán ... en el comienzo de los últimos cuarenta y cinco minutos hizo que el ritmo del partido fuese frenético.

El cuadro blanquiverde evitó el susto tras el doblete de Rafa Rodríguez tras un discreto partido de todo el plantel donde pocos jugadores destacaron positivamente.

Iker Álvarez (6). Poco pudo hacer. El meta andorrano hizo buenas intervenciones, pero Rafa Rodríguez se sacó de la chistera dos goles casi imposibles de tapar.

Carlos Isaac (5). Energía. Por su banda derecha llegó el mayor peligro del Córdoba en la primera parte y frenó correctamente las arremetidas de Muñoz, pero sufrió ante un eléctrico Larrubia a banda cambiada.

Rubén Alves (7). Referencia. Seguro en defensa en gran parte de encuentro, aunque sufrió con la expulsión de Albarrán. No bajó los brazos y dio la asistencia a Diego Bri en el último suspiro

Fomeyem (4). Flojo. Aunque su atrevimiento le saca de muchas situaciones de peligro, en esta ocasión estuvo señalado en el primer gol por un mal despeje. Lastrado por sus molestias físicas, cerró un regular partido.

Carlos Albarrán (3). Desubicado. Sigue sin acostumbrarse a la banda cambiada en la faceta ofensiva y defensiva, Sufrió muchísimo ante Larrubia y, precisamente, un desmarque suyo provocó su expulsión.

Isma Ruiz (6). Pulmón. Se le multiplicaron las tareas al granadino con la expulsión de su compañero, lo que hizo que acabara sin fuelle al intentar cubrir mucho campo.

Requena (6). Bien. Hizo fluir el juego del Córdoba en la primera mitad e incluso tuvo en sus botas la primera gran ocasión del partido. Ya después, con un cuadro cordobesista a la defensiva, tuvo que realizar más tareas defensivas

Carracedo (5). Demasiada hiperactividad. Si bien es cierto que fue el principal catalizador de peligro en la primera mitad, el nerviosismo se apoderó del blanquiverde que dio una patada a destiempo a un jugador del Málaga y no termina de estar bien en los últimos metros. Fue uno de los sacrificados por la expulsión

Jacobo (6). Desborde. Fue peligroso en la primera mitad, pero no firmó una actuación muy destacable.

Dalisson (4). Poco. Nuevo partido donde su entrega se queda en nada. No le salen las cosas al hispano-brasileño que no termina de carburar de extremo. Sacrificado por la expulsión.

Fuentes (7). Luz y sombra. Logró el primer tanto y sigue con su excelso estado de forma al firmar seis tantos, pero sigue perdonando claras ocasiones que podrían cerrar los partidos con mucha anterioridad.

Suplentes

Álex Martin (6). Bien. Cumplió el central blanquiverde que tuvo que estar en el lateral derecho en el 4-4-1. Suyo fue el pase de gol a Adrián Fuentes y aguantó como pudo el ataque malagueño.

Théo Zidane (5). Poco brillante. No desentona, pero tampoco destaca.

Diego Bri (5). Gol. Fue el héroe, pero sigue sin tener un impacto claro como revulsivo

Kevin Medina (-). Sin minutos. No hizo nada destacable en su regreso en La Rosaleda