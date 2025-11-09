Suscríbete a
Las notas de los jugadores del Córdoba CF tras el frenético empate ante el Málaga

liga hypermotion 25-26

Aunque Bri y Fuentes rescataron un buen punto, no destacó en exceso el plantel blanquiverde en su duelo en La Rosaleda

El Córdoba CF rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2)

Once del Córdoba CF en el empate ante el Málaga

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF mantiene su condición de invicto una jornada más tras lograr un heroico punto ante el Málaga en La Rosaleda gracias a Diego Bri y Fuentes. En una primera parte sin mordiente por parte de ambos equipos, la discutida expulsión de Albarrán ... en el comienzo de los últimos cuarenta y cinco minutos hizo que el ritmo del partido fuese frenético.

