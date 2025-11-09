Suscríbete a
crónica

El Córdoba CF rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2)

liga hypermotion 25-26

Una polémica expulsión de Albarrán marcó toda la segunda mitad en la que los blanquiverdes remontaron por dos veces en inferioridad y con tantos de Fuentes y Bri, en el descuento

Así hemos contado el empate del Córdoba ante el Málaga

Jacobo realiza una conducción durante el partido ante el Málaga
Jacobo realiza una conducción durante el partido ante el Málaga lof

Daniel Aragón

Córdoba

Locura la vivida en La Rosaleda para el Córdoba CF. A pesar de que el partido fue algo trabado en la primera mitad, la expulsión de Albarrán en el minuto 53 permitió que el Málaga asestara el primer golpe, tanto que fue contestado ... por Adrián Fuentes. Los blanquiverdes sufrieron en inferioridad numérica y el malagueño Rafa Rodríguez logró su doblete particular. Cuando todo parecía perdido, Diego Bri logró el empate en el último suspiro (2-2) y lograr así que la escuadra cordobesista duerma en play off.

