El Córdoba CF rescata un punto de oro en un frenético derbi en La Rosaleda (2-2)

Locura la vivida en La Rosaleda para el Córdoba CF. A pesar de que el partido fue algo trabado en la primera mitad, la expulsión de Albarrán en el minuto 53 permitió que el Málaga asestara el primer golpe, tanto que fue contestado ... por Adrián Fuentes. Los blanquiverdes sufrieron en inferioridad numérica y el malagueño Rafa Rodríguez logró su doblete particular. Cuando todo parecía perdido, Diego Bri logró el empate en el último suspiro (2-2) y lograr así que la escuadra cordobesista duerma en play off.

Aunque el técnico blanquiverde Iván Ania indicó que tenía dudas en el once de cara al partido en La Rosaleda, el ovetense repitió alineación titular por cuarta ocasión consecutiva. Iker Álvarez ocupó la portería y estuvo acompañado por una línea defensiva compuesta por Albarrán, Rubén Alves, Fomeyem y Carlos Isaac. En la medular, la conexión Isma-Requena sigue contando con la confianza de Ania y, en el ataque. Dalisson, Jacobo, Carracedo y Fuentes fueron los encargados de llevar el peligro a la portería de Alfonso Herrero.

Con un feudo malagueño rebosante de pasión por este derbi andaluz, el partido comenzó con un mayor control de la posesión por parte del Córdoba, especialmente, el mayor peligro estuvo protagonizado por el sector derecho. Desde esta zona, Jacobo recuperó un mal pase de Herrero y casi sorprende al meta malagueño con una vaselina desde fuera del área.

En esta acción Juanpe se marchó lesionado y el técnico blanquiazul Pellicer tuvo que dar entrada a Brazanac en el minuto nueve. En el contexto de esta sustitución, Dani Requena realizó una gran internada hacia la portería rival, pero pecó el granadino a dar el pase atrás y la jugada no llegó a buen puerto. A pesar que la escuadra cordobesista era superior, el Málaga se fue animando poco a poco e hizo que el ritmo del encuentro fuese mucho más exigente.

Primera mitad sin mordiente

Pasado el primer cuarto de hora, Fuentes recuperó en campo rival y pudo llegar hasta el área rival, pero no se animó el madrileño a rematar con su pierna débil y perdió la posesión. Carracedo era el efectivo más activo por parte del bando blanquiverde y se atrevió dentro del área, pero su tiro fue muy centrado al cuerpo de Herrero. Con el ecuador de la primera parte ya cumplido, la tarea de ambos equipos era la de ser más efectivos en el último pase.

Aunque el partido era un toma y daca constante, este derroche de energía no era fructífero para ningún conjunto. Llegando al minuto cuarenta, Fuentes sirvió un gran centro al corazón del área, un envío que pescó Isma Ruiz de cabeza pero se marchó muy arriba.

Aumentaron las pulsaciones en La Rosaleda con una patada de Carracedo a destiempo que levantó hostilidades entre los banquillos, acción por la que fue sancionado con amarilla. Esta amonestación era la tercera para los blanquiverdes ya que también Requena y Fomeyem también vieron una cartulina. Con un contragolpe errático de Fuentes, el partido se fue al descanso con la necesidad de los blanquiverdes de ser mucho más incisivo y acompañar su dominio en el campo.

Iván Ania no hizo cambios en el once y tuvo las mejores ocasiones en los primeros cinco minutos, sin embargo, se encadenaron una sucesión de acontecimientos muy negativos para el Córdoba. Carlos Albarrán vio la roja directa al ser el último hombre al frenar una internada de Larrubia en el minuto 53, acción por la que Dalisson sería el sacrificado para dar entrada Álex Martín.

Locura en La Rosaleda

En plena reconstrucción del esquema cordobesista, un mal despeje de Fomeyem lo cazó el canterano Rafa Rodríguez, que entró por Brasanac, para batir a Iker Álvarez (1-0, min. 58). Tras esto, la locura se apoderó de La Rosaleda y Fuentes respondió de manera magistral.

El madrileño remató muy escorado el envío de Álex Martín con un sutil taconazo que superó a Alfonso Herrero (1-1, min. 63). A pesar del tanto, el conjunto cordobesista sufrió mucho al jugar con diez, lo que motivó a que Eneko Jauregi hiciera efectiva la ley del ex; o eso parecía.

Aunque el ariete blanquiazul remató el error de Carlos Isaac, el VAR indicó que hubo fuera de juego posicional de Jauregi en esta acción. Con diez minutos por delante, le tocó al Córdoba sufrir ante la inferioridad numérica.

A pesar de optar por un 4-4-1 muy defensivo, Rafa Rodríguez estaba de dulce y recibió solo dentro del área para poner de nuevo en la delantera al Málaga (2-1, min. 88). Con doce minutos de añadido tras la revisión del tanto anulado, el ímpetu Córdoba se vio recompensado. Rubén Alves prolongó un centro muy pasado para que Diego Bri, que entró de refresco por Jacobo, se vistiera de héroe en el minuto 100 y lograr el empate final.