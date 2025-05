El Córdoba CF avanza en las mejoras de El Arcángel a la espera de acometer una remodelación integral

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, compareció ante los medios en su segundo aniversario al frente del club para abordar el presente y futuro de la entidad, centrado en tres grandes ejes: la mejora del estadio, el desarrollo de la Ciudad Deportiva y la sostenibilidad económica del proyecto.

En relación con el cambio de nombre del estadio, que ahora pasa a llamarse Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el directivo señaló que están a la espera de hacer visible el patrocinio. Según indicó, ya se ha solicitado la licencia municipal correspondiente para la instalación de los rótulos y escudos, y confía en que el proceso pueda completarse durante el verano o una vez finalizado este.

Monterrubio subrayó que el club debe seguir creciendo en distintos ámbitos, pero advirtió de que es necesario actuar con cautela. «Tenemos que seguir profesionalizando el club, acometer el proyecto del estadio, la Ciudad Deportiva y crecer en lo deportivo», afirmó, y añadió que, desde su punto de vista, «el crecimiento deportivo es la base para poder afrontar todo lo demás».

El dirigente aprovechó para hacer una reflexión en voz alta sobre las altas expectativas que existen en torno al club. Indicó que todos desean un equipo competitivo, una Ciudad Deportiva que influya positivamente en el rendimiento, un estadio moderno con mejores servicios y entradas más asequibles. Sin embargo, advirtió de que «todo eso es muy difícil de conseguir a la vez», por lo que instó a encontrar un punto de equilibrio entre todas esas demandas.

Noticia Relacionada La apuesta fallida por Jude Soonsup-Bell: un futuro incierto para el inglés Juan Carlos Jiménez El atacante apenas ha tenido protagonismo en su cesión en el Atlético Sanluqueño y el club blanquiverde debe decidir qué hacer con él

También confirmó que este año el club vuelve a destinar una partida importante de gastos a infraestructuras, especialmente al estadio. Según detalló, las principales actuaciones previstas se centran en la mejora de la iluminación y el sistema de riego del césped, además de solventar el problema de las goteras y realizar una prueba piloto de palcos en la zona de Preferencia. «Todo eso es una inversión que supera con creces el millón de euros, y ese gasto resta capacidad en el límite de coste de plantilla, como ocurre en todos los clubes», lamentó.

En cuanto a la remodelación integral del estadio, explicó que la clave está en cerrar un acuerdo con el Ayuntamiento para ampliar la duración del actual convenio. A su juicio, «sin una concesión a muchos más años, la inversión no se puede rentabilizar», por lo que considera imprescindible que los fondos procedan del exterior.

La Ciudad Deportiva

En este sentido, reconoció que el club está trabajando en fórmulas de financiación que no afecten directamente al límite salarial. No obstante, fue claro al señalar que «no es una obra para la próxima temporada», y se mostró prudente a la hora de dar plazos: «Para la siguiente, espero que los estudios estén terminados e incluso que se pueda empezar, pero ahora mismo no hay una remodelación global prevista a corto plazo».

Respecto a la Ciudad Deportiva, Monterrubio aseguró que el club sigue trabajando en ello, pero quiso alejarse de los anuncios precipitados. Afirmó haber escuchado rumores, pero descartó que haya una decisión tomada. «Se están valorando varios suelos como posibles ubicaciones, pero no quiero hacer como en otras ciudades, donde se coloca una primera piedra sin un proyecto serio ni financiación asegurada», concluyó.