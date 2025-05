¿Cómo será la plantilla del Córdoba CF la próxima temporada? El club apuesta por la continuidad del bloque

Con la temporada tocando a su fin y con el play off sin opciones, el Córdoba ya tiene la vista puesta en el futuro. La dirección deportiva trabaja para diseñar una plantilla competitiva de cara al próximo curso en Segunda División, y una de las primeras tareas será evaluar qué jugadores del actual plantel seguirán en El Arcángel un año más.

Aunque la marcha de varios futbolistas es prácticamente un hecho, el club confía en mantener la estructura básica de un equipo que ha vuelto a ilusionar a la afición. La dirección deportiva no se plantea desmantelar el grupo con el que ha conseguido un rendimiento notable este curso. Prueba de ellos son los movimientos que ya ha realizado con las renovaciones de Carlos Marín, Carracedo, Albarrán el propio Iván Ania y las que pueden llegar con Isma Ruiz, Xavi Sintes y Carlos Isaac entre otros.

La buena labor de la plantilla ha hecho que la dirección deportiva pueda trabajar con mucha antelación este año. Tal y como aseguró el CEO, Antonio Fernández Monterrubio, hay «bastantes cosas hechas» y el equipo podría estar casi conformado al inicio de la pretemporada. Una situación totalmente opuesta a la que vivió el club la pasada temporada recién ascendido a Segunda División.

Con los movimientos del club, se puede esperar una continuidad del bloque. La portería ya la tiene cerrada en pleno mes de mayo con Carlos Marín y Ramón Vila bajo palos. En defensa, de cerrar la continuidad de Rubén Alves, el Córdoba contaría con el brasileño, Xavi Sintes y Mati Barboza. A la espera de resolver el futuro de Corbo, cuyas condiciones contractuales se desconocen, pero tiene opciones de continuar una temporada más en las filas blanquiverdes, Con él, Iván Ania ya tendría a cuatro centrales para empezar el curso.

Por otro lado, Albarrán y Carlos Isaac (aunque queda la confirmación oficial) seguirán una temporada más como blanquiverdes, cubriendo el lateral derecho. No es el mismo caso que Calderón, cuyo rendimiento ha sido irregular y podría salir incluso este verano si el equipo refuerza la banda zurda. Aun así, el sevillano tiene contrato y su mejor versión puede ser recuperada por Iván Ania.

Renovaciones pendientes

En el centro del campo, el Córdoba tiene sus mejores activos con la continuidad de Isma Ruiz, Théo Zidane y Pedro Ortiz. La incógnita es Álex Sala que podría ser la gran venta del club este año. De quedarse, el club tendría tres piezas de oro para el centro del campo blanquiverde que despediría previsiblemente a Genaro. La duda es Alberto del Moral que ha estado cedido en El Arcángel, pero sus continuas lesiones pueden alejar la opción de que el Córdoba acometa su fichaje en propiedad.

Por el momento, la plantilla tendría ya once jugadores asegurados para la próxima temporada a la espera de ventas y salidas. Hay que sumar los atacantes del equipo. Se marcharán Ander Yoldi y Jon Magunazelaia tras cumplir su cesión. Pero el equipo sigue teniendo a Carracedo y Jacobo para cubrir sus bandas. Pese a haber estado en la rampa de salida en invierno, Obolskii sigue con contrato por lo que es un activo más. Casas todavía es una incógnita pues no ha renovado, al igual que Adilson cuyo contrato expira el próximo mes de junio. También regresa Jude Soonsup-Bell de su cesión, pero todo hace indicar que no seguirá en el club.

Así pues, el equipo podría tener cerca de quince jugadores de la pasada temporada si no se dan salidas sorpresas este verano. Para evitarlo, el club busca blindar a sus jugadores más prometedores y hay buena sintonía por lo que el Córdoba podría tener el trabajo más que hecho de cara al próximo proyecto.