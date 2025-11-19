A las Ermitas como si pasearas por el 'Caminito del Rey': la Diputación de Córdoba impulsa una pasarela peatonal de 280 metros

La Diputación Provincial de Córdoba destinará 200.000 euros a sufragar los gastos derivados de la creación de una pasarela peatonal anexa a la carretera CO-3314 que conectará Trassierra con la zona de las Ermitas de Córdoba. Para ello, el Pleno ha ... aprobado este miércoles de forma provisional en la sesión ordinaria de noviembre el proyecto de ejecución y la relación de bienes y derechos afectados por la obra.

El portavoz del equipo de gobierno de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que «se trata de una actuación muy demandada que va a mejorar la seguridad vial en un tramo de alto tránsito y en un entorno de especial interés natural muy cercano a la capital».

Tráfico

«Con esta obra se ordenará el espacio entre el final de la Cuesta del Reventón y la fuente de las Ermitas, en el que se reducirá el riesgo de accidentes y se atenderá una necesidad real de los usuarios de la vía que cuenta con un elevado tráfico tanto de senderistas como de vehículos, especialmente en periodos vacacionales, de forma que van a contar con mayor seguridad y comodidad», subrayó.

En relación a la nueva pasarela, Martín ha explicado que «se va a construir con estructura de acero y elementos de madera para el pavimento y la barandilla, con una longitud de 280 metros lineales y una anchura de 2 metros. Con ello, se va a eliminar conflictos entre los diferentes usuarios y se va a reducir en mucho el riesgo de atropellos y accidentes».