Suscríbete a
ABC Premium

Carreteras

A las Ermitas como si pasearas por el 'Caminito del Rey': la Diputación de Córdoba impulsa una pasarela peatonal de 280 metros

Destina 200.000 euros para un sendero que reducirá el riesgo de accidentes en la carretera

¿Quieres saber cómo eran las Ermitas de Córdoba en el siglo pasado? No te pierdas este vídeo

Las Ermitas, donde Córdoba acaricia el cielo

Pleno de noviembre en la Diputación Provincial de Córdoba
Pleno de noviembre en la Diputación Provincial de Córdoba ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Diputación Provincial de Córdoba destinará 200.000 euros a sufragar los gastos derivados de la creación de una pasarela peatonal anexa a la carretera CO-3314 que conectará Trassierra con la zona de las Ermitas de Córdoba. Para ello, el Pleno ha ... aprobado este miércoles de forma provisional en la sesión ordinaria de noviembre el proyecto de ejecución y la relación de bienes y derechos afectados por la obra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app