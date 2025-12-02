El Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino de Córdoba reanuda este martes la actividad tras el incendio en su aparcamiento

Este martes por la mañana, el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino reanudará su actividad asistencial habitual, tras la interrupción ocasionada por un incendio registrado el lunes en el aparcamiento subterráneo del centro.

El fuego, que se originó en una furgoneta de ... servicio, fue controlado rápidamente gracias a la intervención de los servicios de emergencia, incluyendo Bomberos y Policía, sin que se registraran daños personales ni entre pacientes ni entre los profesionales del centro.

Los daños materiales fueron limitados principalmente al vehículo donde se inició el incendio y a otro vehículo contiguo, que resultó afectado de forma leve. Aunque la atención médica se reanudará con normalidad, la Junta ha informado que el parking para profesionales, ubicado en las plantas -1 y -2, no estará disponible durante un tiempo debido a los daños sufridos en la zona.

