Salud

El Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino de Córdoba reanuda este martes la actividad tras el incendio en su aparcamiento

El fuego fue rápidamente controlado sin causar daños personales, aunque el parking para profesionales permanecerá fuera de servicio

Un incendio suspende la actividad temporalmente en el centro de salud Carlos Castilla del Pino

El centro sanitario este lunes tras el incendio
El centro sanitario este lunes tras el incendio
Davinia Delgado

Córdoba

Este martes por la mañana, el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino reanudará su actividad asistencial habitual, tras la interrupción ocasionada por un incendio registrado el lunes en el aparcamiento subterráneo del centro.

El fuego, que se originó en una furgoneta de ... servicio, fue controlado rápidamente gracias a la intervención de los servicios de emergencia, incluyendo Bomberos y Policía, sin que se registraran daños personales ni entre pacientes ni entre los profesionales del centro.

