El conflicto laboral se encona en Hitachi en pleno arranque de la ampliación de la fábrica de Córdoba

La planta de Hitachi en Córdoba vive sus momentos más tensos en cuanto al apartado laboral se refiere justo cuando se dan los primeros pasos de un ambicioso plan de ampliación de la fábrica -situada en Poniente junto al polo del cobre y el ... Parque Joyero- con una inversión de 80 millones de euros para poder producir más transformadores de gran tamaño y entrar en la línea de reactancias de potencia -se usan en plantas de renovables y son como un filtro de potencia que compensa oscilaciones de energía-.

La negociación del convenio colectivo en este momento de bonanza de la fábrica de Córdoba y tras muchos meses de negociaciones se han enquistado hasta el punto de que los representantes de los trabajadores han tomado la vía de las protestas y encierros y la empresa ha terminado prorrogando el convenio de 2024 ante la falta de un acuerdo para el nuevo marco regulatorio en la planta.

La cuerda se ha tensado hasta el punto de que este jueves más de doscientos trabajadores, acompañados por líderes políticos como la secretaria general del PSOE, Rafi Crespín, y la propia subdelegada del Gobierno, Ana Losilla, han respaldado una marcha desde el centro de trabajo hasta la Subdelegación del Gobierno para denunciar la falta de acuerdo y el expediente abierto a dos miembros del comité de empresa.

El problema ha venido después cuando a la vuelta de esta concentración los manifestantes se han encontrado que Hitachi ha decidido cerrar la fábrica hasta el lunes y ha informado a a los empleados que estaban trabajando que se fueran a sus casas. Fuentes de la empresa han confirmado a ABC este extremo y han explicado que se pretende «garantizar la seguridad y que los trabajadores puedan estar en la fábrica con unas condiciones optimas». Ante esta decisión, los manifestantes han decidido bloquear el acceso a la planta paran o dejarlos salir ni entrar a los que volvían a sus puestos de trabajo.

Hitachi vive ahora mismo una tensa situación laboral que no se había dado, prácticamente, hasta ahora. Y máxime con un horizonte despejado por los planes de ampliación de 80 millones, aumento de la producción a gran escala y dirigida a nuevos mercados y ya consolidados y la contratación de 75 personas más que se unirán a los 440 que ya existen. Estamos ante la tercera mayor inversión industrial que hay ahora mismo en ciernes en Córdoba tras la nueva fábrica de Cunext Cooper o el proyecto de la Base Logística del Ejército.

Aunque en un primer momento se había alcanzado en septiembre un principio de acuerdo entre empresa y comité de empresa sobre el nuevo convenio colectivo -acordando aplicar un incremento del 3,8% con efecto retroactivo y consolidable desde el 1 de enero de 2025-, el entendimiento se rompió y la parte de la plantilla optó por los paros parciales y las protestas mientras las reuniones de mediación no daban sus frutos hasta que la multinacional decidió prorrogar el acuerdo laboral de 2024.

Según la información recogida por ABC de ambas partes, no hay acuerdo en las condiciones nuevas que se han puesto sobre la mesa. La parte sindical entiende que con la nueva ampliación e inversión es hora de mejorar sus condiciones y la empresa cree que hay propuestas «inadmisibles». Uno de los caballos de batalla es la llamada flexibilidad organizativa. Ahora mismo hay dos turnos de trabajo en la planta (mañana y tarde) y un pequeño turno de noche con tareas de mantenimiento.

Flexibilidad laboral clave

Sobre la mesa se ha puesto una bolsa de horas extras para que los trabajadores las asuman de manera voluntaria los fines de semana e incluso la empresa quiere regular este aspecto de manera fija al año para evitar la provisionalidad de los picos de trabajo.

En un mercado cada vez más competitivo, Hitachi quiere mejorar los plazos de entrega de los encargos que recibe y controlar unos costes laborales que han aumentado en un 17% en los últimos años, en un contexto interno en el que otras plantas internacionales de Hitachi resultan más eficientes en cuanto costes a la hora de producir que la de Córdoba, según indican fuentes de la empresa a este periódico.

La representación sindical en Hitachi, conformada por CC.OO., con diez delegados; UGT, con seis, y USO, con dos, ha venido quejándose estos meses de que las inversiones prometida se van a llevar a cabo con «recortes laborales y pérdida de derechos de los trabajadores». De hecho han criticado que se hayan producido salidas de empleados cuando a la par había búsqueda de nuevas contrataciones.

En este tiempo de negociaciones, los miembros del comité de empresa han denunciado que la empresa «exige la flexibilización forzosa de las jornadas laborales y la pérdida de derechos adquiridos, amenazando con recortar puestos de trabajo si no se aceptan sus condiciones y culpan a los trabajadores de decisiones como la externalización de la calderería».