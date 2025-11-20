Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Cambio en el gobierno de José Luis Sanz: refuerza la figura de Blanca Gastalver tras la marcha de Silvia Pozo

Industria

El conflicto laboral se encona en Hitachi en pleno arranque de la ampliación de la fábrica de Córdoba

La multinacional decide cerrar la planta hasta el lunes ante las tensiones que se están viviendo en los últimos días

Trabajadores que se habían manifestado este jueves han vuelto al centro de trabajo para impedir que la plantilla que tenía que salir tras la decisión de la empresa lo haga

Hitachi tiene ya el camino urbanístico libre para ampliar su fábrica y producción en Córdoba

Concentración de trabajadores de Hitachi Córdoba este jueves en la Subdelegación del Gobierno
Concentración de trabajadores de Hitachi Córdoba este jueves en la Subdelegación del Gobierno Rafael Carmona

J. Pino

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La planta de Hitachi en Córdoba vive sus momentos más tensos en cuanto al apartado laboral se refiere justo cuando se dan los primeros pasos de un ambicioso plan de ampliación de la fábrica -situada en Poniente junto al polo del cobre y el ... Parque Joyero- con una inversión de 80 millones de euros para poder producir más transformadores de gran tamaño y entrar en la línea de reactancias de potencia -se usan en plantas de renovables y son como un filtro de potencia que compensa oscilaciones de energía-.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app