El calor aprieta en Córdoba: más de 40 grados para la próxima semana

La provincia de Córdoba encara la recta final del mes de julio con muchas familias ya de vacaciones lejos del calor. Sin embargo, son muchos los cordobeses que siguen trabajando o ya han vuelto de sus vacaciones en la segunda quincena del mes.

Las temperaturas mantendrán para la semana que viene cierta estabilidad con respecto a la pasada semana. Se espera un fin de semana con el mercurio por debajo de los 40 grados, pero a partir del lunes subirán los termómetros hasta superar de nuevo las dos veintenas.

Durante el fin de semana e incluso en la jornada del lunes, se esperan unas máximas de 37 grados. Con mínimas entre 17 y 19. Será a partir del martes cuando la máxima alcance los 39 grados y no se detendrá ahí pues para el miércoles o el viernes se alcanzarán de nuevo los 40 grados.

Córdoba viene de atravesar su segunda ola de calor y previsiblemente, no será la única del verano. Por el momento no hay avisos naranja para la provincia, pero no se descarta para la próxima semana en la que el calor volverá a apretar un poco más cuando todavía queda más de la mitad del verano.