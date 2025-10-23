Suscríbete a
ABC Premium

energía

Cabra, La Lancha y Peñarroya, los otros varapalos de Red Eléctrica al refuerzo de la potencia energética en Córdoba

La planificación de la red de transporte de electricidad 2025-2030 excluye ocho ampliaciones de subestaciones además del mallado del Norte

La subestación de distribución para Cabra y Lucena, pendiente de la decisión lucentina

Torres de transporte de la electricidad en el municipio de Espiel, comarca del Guadiato
Torres de transporte de la electricidad en el municipio de Espiel, comarca del Guadiato Álvaro carmona
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La planificación de la red de transporte de la energía eléctrica para el horizonte 2025-2030, que lidera Red Eléctrica (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España), ha dado un nuevo varapalo a las aspiraciones de la provincia ... de Córdoba por contar con una nueva red que garantice un aumento de la potencia eléctrica para el norte de la provincia, fundamental para el desarrollo de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. Ha sido el mazazo más sonado, pero no el único. Las propuestas de la Junta de Andalucía, presentadas en marzo 2024, para mejorar la red cordobesa en la planificación estatal 2025-2030 también han tenido un golpe a las aspiraciones por realizar hasta ocho nuevas posiciones (ampliaciones) en subestaciones ya existentes o nuevas, que afectan principalmente a Cabra, La Lancha y Peñarroya-Pueblonuevo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app