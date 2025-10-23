Cabra, La Lancha y Peñarroya, los otros varapalos de Red Eléctrica al refuerzo de la potencia energética en Córdoba

La planificación de la red de transporte de la energía eléctrica para el horizonte 2025-2030, que lidera Red Eléctrica (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Gobierno de España), ha dado un nuevo varapalo a las aspiraciones de la provincia ... de Córdoba por contar con una nueva red que garantice un aumento de la potencia eléctrica para el norte de la provincia, fundamental para el desarrollo de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches. Ha sido el mazazo más sonado, pero no el único. Las propuestas de la Junta de Andalucía, presentadas en marzo 2024, para mejorar la red cordobesa en la planificación estatal 2025-2030 también han tenido un golpe a las aspiraciones por realizar hasta ocho nuevas posiciones (ampliaciones) en subestaciones ya existentes o nuevas, que afectan principalmente a Cabra, La Lancha y Peñarroya-Pueblonuevo.

La solicitud de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba reclama tres ampliaciones en la subestación de Cabra, de 400 kilovotios (kV), para dotar a la red nuevas capacidades que ahora mismo no tiene. Al territorio egabrense, y por tanto, al sur de la provincia de Córdoba se le niega una nueva posición para la conexión de las energías renovables, otra para el almacenamiento de la energía (baterías) y, por último, una adicional que serviría de apoyo a la distribución de la energía, para los desarrollos industriales y para la producción de hidrógeno (H2).

La planificación de Red Eléctrica para 2025-2030 también deja en saco roto tres nuevas posiciones en la subestación ya existente de La Lancha, de 220 kV. En este caso, Transición Ecológica tampoco incluye en la necesidad de mejoras de la red una nueva ampliación para el almacenamiento y el bombeo reversible, otra para la demanda y la producción de hidrógeno, así como para el apoyo a la distribución y desarrollos industriales.

El documento provisional está actualmente en fase de alegaciones desde el 10 de octubre hasta el próximo 16 de diciembre

El golpe de Red Eléctrica a la provincia de Córdoba también abarca a la solicitud de una nueva subestación, con dos nuevas posiciones, que la Junta estima necesarias en Peñarroya-Pueblonuevo. El rechazo va a aparejado al hecho de no incluir el citado nuevo eje estructural de Córdoba con Badajoz, que es tanto como dotar de mejor red al norte de Andalucía y al sur de Extremadura.

Eje estructural Córdoba-Badajoz

El documento de planificación, de momento, es provisional, pero ya desvela las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez de volver a dejar atrás a la provincia de Córdoba en materia de inversiones eléctrica, como ya hizo durante la planificación 2021-2026. De hecho, el plan está ahora mismo en el trámite de audiencia pública. A él se aferra ahora la Junta de Andalucía para que el Gobierno cambie de posición respecto a Córdoba.

La Administración autonómica presentará alegaciones para que se incluyan las infraestructuras históricamente solicitadas en la planificación definitiva 2025-2030. La Junta puede presentar sus alegaciones desde el 10 de octubre, que se abrió el proceso de exposición pública, hasta el próximo 16 de diciembre. Posteriormente, Red Eléctrica tomará la última decisión.

La planificación para el horizonte 2025-2030 no incluye la necesidad de realizar el nuevo eje estructural de conexión Villanueva del Rey (la de Sevilla)-Casillas-La Lancha-Peñarroya a 400 kV, lo que aumentaría la potencia eléctrica que necesitan en el Guadiato y Los Pedroches. Pero, deja un resquicio abierto a su inclusión después del trámite de exposición pública.

La última esperanza

El documento, en un listado de los ejes y mejoras de la red eléctrica en toda España que no se han incorporado para la planificación en trámite pero que serían necesarias incluir a partir del 2030, habla expresamente del eje cordobés. Además, apunta que podrían unirse finalmente a la planificación de 2025-2030, como reclama la Junta de Andalucía, si se demuestra su urgencia en el trámite de audiencia.

Transición Ecológica acepta apenas un tramo del corredor a 400 kV entre Sevilla, Córdoba y La Mancha

La planificación de Transición Ecológica asegura que «Adicionalmente a las infraestructuras planificadas para el periodo 2025-2030 se han identificado como necesarias tras el horizonte 2030», y cita entre otras muchas «un mallado entre Badajoz y Córdoba para el refuerzo del suministro de los Valles de Los Pedroches y Guadiato».

Ese reconocimiento implica que «a la vista de la evolución de las necesidades y como resultado del proceso de audiencia e información pública previsto, se analizará la potencial inclusión en la planificación en el horizonte 2030 o en el anexo que recoja actuaciones más allá de dicho año, tanto las infraestructuras recogidas en el párrafo anterior como otras que se puedan suscitar durante el mencionado trámite en función del grado de madurez, viabilidad de los proyectos, periodo de ejecución de los mismos y necesidad temporal de alimentación del proyecto».

Los 'sí' cordobeses, todos heredados

Afortunadamente y como mínimo, la planificación sí ha acogido una nueva posición (ampliación) en cada una de la subestaciones de Casilla y La Lancha, ambas en Córdoba. En este caso, se trata de actuaciones que son heredadas de la vigente planificación 2021-2026, puesto que todavía no se han ejecutado pese a estar recogidas.

La otra buena noticia (a medias) también es heredada. Es sobre el corredor de 400 kV Sevilla-Córdoba-Castilla La Mancha. En el vigente plan estaba previsto el desarrollo del primer tramo de esta línea entre las subestaciones de Carmona y Villanueva del Rey en la provincia de Sevilla. Como no se ha hecho aún, la planificación, ahora, la vuelve a aprobar. Es decir, no se concede nada nueva, sino lo que ya estaba previsto.

La propuesta de la Junta, que ha sido rechazada por el operador, añade su continuación desde la sevillana Villanueva del Rey (no confundir con la cordobesa) hasta Guadame (abreviatura de Guadalquivir Medio). Esta ampliación afectaría a la mejora de la red en el centro de la provincia de Córdoba.

Además, recoge un nuevo doble circuito a a 400 kV desde Guadalquivir Medio hasta Manzanares. Con ello, permitirá la integración de nueva generación de energía renovable entre Andalucía y Castilla La Mancha, necesaria para evacuar el elevado recurso solar existente en las provincias de Sevilla y Córdoba.