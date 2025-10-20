Suscríbete a
Electricidad

Junta, Diputación, empresarios y sindicatos, sin fisuras para exigir más potencia eléctrica en el Norte de Córdoba: «Es de justicia»

Acuerdan una declaración conjunta para reclamar al Gobierno aumentar la capacidad

La Junta alegará para que la mejora de potencia eléctrica del Norte se haga en el plan 2026/2030

La subdelegada del Gobierno justifica ahora la exclusión del Norte de Córdoba del plan eléctrico por su valor medioambiental 

Representantes institucionales, después de la reunión
Luis Miranda

Córdoba

La petición de mayor capacidad eléctrica en el Norte de Córdoba, clave para el desarrollo, cada vez suma más voces. La Junta de Andalucía ha reunido este lunes a la Diputación Provincial de Córdoba, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ... y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que han firmado una declaración institucional conjunta en la que «sin fisuras«, como han dicho, se han reafirmado en la petición al Gobierno de que se aumente la potencia eléctrica.

