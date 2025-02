La apretada agenda del alcalde de Córdoba a cinco meses de las municipales

El alcalde, José María Bellido, pone a prueba su liderazgo el próximo 28 de mayo, cuando se celebran las elecciones municipales. De modo que el año que acaba de empezar, y que hoy abre su ciclo laboral y político, estará marcado en su agenda por una serie de compromisos y de objetivos que no pierden de vista la cita con las urnas.

La Base Logística

El principal haber del mandato que agota ya el regidor es que la Base Logística (BLET) se vaya a instalar en Córdoba. El 16 de enero —esto es, el lunes que viene— se firmarán en Córdoba el convenio que confirma formalmente la inversión económica de todas las administraciones implicadas en el proyecto y también el acuerdo sobre los aspectos urbanísticos de la nueva infraestructura militar que se construirá en suelo cordobés en los próximos años. La rúbrica de estos documentos supondrá dar el paso forma definitivo para que los suelos en los que irá la BLET pasen desde el Ayuntamiento de Córdoba a Defensa. Además, este importante trámite permitirá que se realicen las primeras licitaciones para realizar los primeros movimientos de tierras y máquinas para ejecutar el proyecto: las obras, con todo, no arrancarán hasta final de 2023. Una vez estén liberados los suelos, el Ministerio comenzará a dar rienda suelta a los diferentes plazos y contratos que llevarán al funcionamiento pleno en 2028 aunque podría empezar a andar en 2027, tal y como afirmaron a finales del pasado noviembre altos mandos de Defensa en una jornada en Bilbao. Con una inversión pública de 350 millones de euros, las instalaciones castrenses tendrán un componente tecnológico de alto nivel, lo que se traducirá en alianzas con la Universidad de Córdoba (UCO) y ha de repercutir en el pequeño, pero incipiente, colectivo de firmas de I+D+i existente. El Ejércitode Tierra ha seleccionado ya los primeros doce proyectos tecnológicos, por valor de 32 millones, ligados a las instalaciones cordobesas. La clave, ahora, es la captación de firmas.

El afán de normalidad

El 'caso Infraestructuras' es el chino en el zapato del alcalde. Y será inevitable que incomode en el paso firme hacia los comicios del 28 de mayo. Aunque Bellido ha insistido en que si se ha llegado a la actual fase de la investigación es por las decisiones tomadas desde Alcaldía, a nadie se le escapa que es muy probable que la campaña de las municipales se celebre con uno o dos de los casos Infraestructuras. La consigna parece clara: desvincularse a toda costa de todo lo que huela a David Dorado, el exconcejal de Ciudadanos y exrresponsable de Infraestructuras que fue arrestado a finales de diciembre. Con cuatro causas judiciales abiertas por la gestión municipal del área en cuestión será difícil que estos cinco meses no le den un sobresalto a José María Bellido.

El cierre de un equipo

El alcalde conversa con Torrico en un pleno VALERIO MERINO

Los buenos augurios demoscópicos del PP en la capital, el hundimiento de Ciudadanos (sus cuatro ediles acaban de rechazar ser cabeza de lista para las municipales) y la incógnita de cómo funcionará el veterano y ocurrente Antonio Hurtado como candidato del Partido Socialista obligan a José María Bellido a pensar en una lista electoral no para un pacto de coalición sino para un liderazgo en solitario. Al margen de los lógicos fichajes que Bellido haga para su plancha con vistas al reclamo de los ciudadanos, parece claro que su preocupación principal con vistas a la formación de un nuevo equipo de gobierno ha de ser cómo encajar en sus propias filas las áreas directivas que están manos de Cs: las fundamentales son el campo de minas de Infraestructuras, la gestión del turismo y la promoción exterior de la ciudad. Que la guardia pretoriana de Bellido siga a su lado de cara a los cuatro años está por ver, aunque no es aventurado afirmar que no prescindirá de sus dos hombres fuertes y experimentados en la política municipal: Salvador Fuentes —en Urbanismo y Hacienda— y Miguel Ángel Torrico —su mano derecha en Capitulares—. Marian Aguilar no sale por el momento mal parada de su papel en los negociados de su competencia —Cultura y fiestas populares— y Blanca Torrent desempeña un vigoroso trabajo al frente de las políticas de reactivación económica.

El pliego del estadio

El Ayuntamiento de Córdoba se puso en octubre dos meses de margen —que ya se han consumido— para tener listo el nuevo texto del pliego de condiciones que tiene que regir la gestión del estadio del Arcángel tanto en los usos deportivos como extradeportivos. El Consistorio decidió entonces atender las alegaciones, parcialmente, aportadas por el Córdoba CF que entendía que era necesario sacar a una competición de usos la totalidad de los metros cuadrados actuales y futuros que componen el Arcángel. Eso obligaba a la realización de un nuevo pliego de condiciones. Con el nuevo diseño saldrán todas las zonas no ocupadas por el Ayuntamiento con una pequeña salvedad. Es decir, se quedan los metros cuadrados ocupados por el almacén desde donde salen los Reyes Magos (bajo el fondo sur), la parte del edificio de preferencia que ocupan servicios municipales y un gran local comercial que no está utilizando el Ayuntamiento en estos momentos pero que se plantea usar a corto plazo. Se trata del Motomático y es un gran local comercial ubicado en los bajos del edificio de Preferencia que se iba a dedicar, hace muchos años, a una exposición permanente basada en el mundo de la moto. En este espacio iría la escuela privada de hostelería que la patronal Hostecor está negociando con el Ayuntamiento de Córdoba tras el cierre, durante el anterior mandato, de la que existía en las Lonjas. Para mover ficha, el alcalde está a la espera de una consulta urbanística que presentó el Córdoba CF para saber exactamente cuáles pueden ser los usos del estadio, y a partir de ahí se elaborará el pliego.

Rondas Norte y Marrubial

El Ayuntamiento ha hecho sus deberes en la Ronda Norte: después de paralizarse en 2002, en junio de 2021 inauguró el tramo que le correspondía entre Ingeniero Ruiz de Azúa y la Glorieta de Madres Escolapias con la N-432 y la Variante Este, que tiene 2,4 kilómetros y su ejecución ha costado 6,7 millones. Ahora queda la parte que le corresponde a la Junta: el Gobierno andaluz ha iniciado la contratación del proyecto técnico de la fase uno de la obra, la más barata y la que no presenta grandes complejidades; se trata de la franja de terreno que une las glorietas Académica García Moreno con Santa Beatriz, es decir, desde el final de la Ronda de Poniente hasta el acceso al Carrefour la Sierra. La intención de la Administración autonómica es que la actuación comience en 2023. También está pendiente la Ronda del Marrubial: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba han acompasado sus tiempos para intentar desbloquear por enésima vez la culminación de la reforma de la Ronda del Marrubial, planteada por primera vez hace 15 años. El inicio de esta actuación también podría producirse en 2023.

Los proyectos pendientes

El equipo de gobierno tiene en el alero una serie de equipamientos públicos sometidos a reforma que están a punto de terminar, y que en algunos casos pueden hacerlo antes de las elecciones, o cuyo comienzo también puede entrar de lleno en la campaña. La Ciudad de los Niños puede ser el equipamiento que menos problemas de fechas le ocasione al Consistorio: las obras de la segunda fase de su remodelación integral comenzaron el pasado octubre y la intención era que estuvieran acabadas en diciembre, pero los plazos no se han cumplido. En el caso del Pabellón de la Juventud, situado en la avenida de Cádiz y demolido en 2019 tras 21 años cerrado, el Consistorio está a la espera de un informe de la Oficina Nacional de Evaluación, para poder licitar la obra: cuando el equipo de gobierno tenga el citado informe, no vinculante, podrá enviar los pliegos y el expediente completo a Intervención.

Solar del Pabellón de la Juventud valerio merino

De su lado, la obra final del Templo Romano de Claudio Marcelo está en fase de contratación y en breve se publicará la licitación en el perfil del contratante: saldrá por un importe que estará en torno a los 800.000 euros y una vez que se adjudique, que sería a mediados de este año 2023, tendrá un plazo de ejecución de ocho meses. Por otro lado, las obras de mejora del estadio San Eulogio arrancarán la próxima primavera: la intervención, que tendrá una duración de cinco meses y una inversión de 800.000 euros, se centrará en la construcción de un campo de césped artificial para fútbol 11 y sobre este dos de fútbol 7 transversales. Completa el catálogo el convento de Regina: Urbanismo ya tiene planteada una primera fase de las obras, que consistirá en la recuperación de la iglesia del antiguo recinto cenobial que data de finales del siglo XV. El proyecto inicial, dotado de con un millón de euros, persigue crear una sala multiusos para eventos culturales similar a la sala capitular de Orive, donde entre desde una exposición a un concierto de pequeñas dimensiones.

Zona de Bajas Emisiones

La Ley de Cambio Climático obliga a que el 1 de enero de 2023 haya Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en 149 ciudades de España —las que suman más de 50.000 habitantes—, pero la mayoría de ellas no las tiene activas en en estos momentos. Entre ellas se encuentra Córdoba. Esta nueva regulación se fundamenta en la prohibición de acceso a determinadas áreas de vehículos en función del etiquetado ambiental que presenten. Ante la negativa del Gobierno a conceder una prórroga para la entrada en vigor de las ZBE, el Consistorio activó a finales de diciembre los trámites para redactar una ordenanza para delimitar las áreas. Movilidad está pendiente, además, de un estudio técnico encomendado el pasado septiembre a una empresa privada para que se haga cargo de la redacción de las normas generales que regularán estas Zonas, y que generarán una paradoja al coincidir, en principio, con las Acire: un vecino de cualquier barrio de la ciudad con un coche eléctrico tendrá muchas más posibilidades de circular por el Centro y el Casco que un residente de estos barrios o una persona que trabaje en la zona que disponga de un modesto automóvil de gasolina o diésel.

El turismo de congresos

Graderíos en el Centro de Convenciones VALERIO MERINO

La potenciación de Córdoba como destino de congresos depende de dos factores. El primero, de que la Junta de Andalucía finiquite la obra del Palacio de Congresos de la calle Torrijos de Córdoba, que espera que esté acabada totalmente en un plazo muy breve, ya que sus primeras estimaciones es que concluyeran antes de finalizara 2022. La intervención sobre el Palacio de Congresos supondrá una inversión global de más de 11,5 millones de euros, de los que 5,7 millones se corresponden con el presupuesto de la segunda fase de la rehabilitación. Como complemento está el Centro de Ferias y Convenciones: inaugurado el pasado octubre. Tras una inversión de 13,6 millones, la capital se dota al fin de un espacio en condiciones para la celebración de muestras y grandes congresos. El recinto tiene capacidad para acoger durante su primer año un total de 173 actos, y 35 de estos eventos serán congresos, mientras que 48 serán convenciones y 90 jornadas de medio o pequeño formato o reuniones. Está por ver el rendimiento que le reporta a Bellido este equipamiento en estos cinco meses que quedan antes del 28-M.