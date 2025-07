El amaño de las primarias del PSOE en Peñarroya: afiliados de otros pueblos, una rival, toda una familia y fichas con la misma caligrafía

El 7 de mayo de 2021 la responsable de Organización del PSOE en Peñarroya-Pueblonuevo no salía de su asombro al recibir un correo del Departamento Federal de Atención al Militante del PSOE (calle Ferraz) donde, un día fuera del plazo para oficializar ... los censos de las primarias de los socialistas andaluces -que enfrentaban Susana Díaz, Juan Espadas y Luis Ángel Hierro-, se le reportaba documentación relativa a la tramitación, en principio, de 45 solicitudes de altas en el censo de la agrupación local.

Pronto, los socialistas peñarriblenses -susanistas en su mayoría- empezaron a sospechar de la maniobra, según refleja en el escrito de réplica enviado a su sede central de Ferraz, al que ha tenido acceso este periódico. Para empezar no eran 45, sino 50 las solicitudes de altas. Y además, las irregularidades comenzaban a aflorar en ellos. Su censo en ese momento era de 75 militantes.

Al comprobar los datos, lo primero que llama la atención es que se da de alta a una estrecha rival política en esos momentos en Peñarroya: una integrante de Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ), la formación creada por la exalcaldesa socialista Luisa Ruiz tras su imputación (luego ha sido condenada) por la gestión irregular de millones de euros de los fondos Miner para la reconversión de comarcas mineras como la del Guadiato. A. I. B. A. iba en las listas de UDPñ en 2019 y «haciendo campaña pública contra el PSOE», esgrimen desde la agrupación local a 'sus mayores' de Ferraz.

No quedan ahí las maniobras. Pronto saltan cuatro personas cuyos datos al ser cotejados resulta que corresponden con empadronados en las vecinas localidades de Fuente Obejuna y Belmez. «No entendemos porqué personas que no están empadronadas en nuestro municipio y no ejercen su derecho al voto aquí, tiene que participar en decisiones que atañen al PSOE de Peñarroya», refutan a su dirección federal. De hecho está prohibido por estatutos, máxime cuando en esas poblaciones hay agrupaciones socialistas propias.

Es el 25 de mayo de 2021 cuando el comité local decide impugnar la aceptación e esta militancia porque va contra esos estatutos esa afiliación fantasma de vecinos de otros municipios. También en el caso de la rival política directa, ya que contraviene la «defensa de los intereses de la organización» que pregonan las normas internas y la máxima de que «no puede pertenecer a otra organización política».

Misma caligrafía y otros canales de registro

A posteriori, otra de las comprobaciones que hicieron desde la dirección de los socialistas de Peñarroya reveló que se habían inscrito en esa remesa numerosos familiares de un dirigente local de la corriente sanchista y de Espadas que hasta ese momento no habían pisado ni la sede ni tenían carné del PSOE. «Desde suegros, hermanos y miembros de su entorno más directo», señalan ahora a ABC fuentes del partido en la localidad del Guadiato. Recordar que Peñarroya-Pueblonuevo es un feudo socialista y comunista salvo cuatro años (2011-2015 en los que gobernó el PP).

En su escrito a Ferraz, estos dirigentes denuncian también que las fichas recibidas «están rellenas por la misma persona», con la misma caligrafía, lo que apunta a Víctor Pedregosa y al que se le hace ver en una reunión. Pedregosa fue alcalde entre 2023 y hace unos meses, cuando fue desbancado por una moción de censura. El mismo que habría inflado el censo con esos familiares, según estas fuentes, que recalaron de golpe y fuera de plazo en los registros de afiliados.

Noticia Relacionada Cerdán y Ábalos amañaron las primarias del PSOE andaluz con más de 800 afiliaciones falsas Javier Macías La candidatura de Susana Díaz denunció la inclusión de más de 800 nuevos militantes tras el cierre del censo que Ferraz dio por válidos

De igual modo, constatan en su queja que se había vulnerado los canales oficiales de afiliación: personarse en la propia agrupación local, provincial o autonómica o vía Internet. Todo se envió hecho fuera de plazo desde Ferraz. «Está claro que se pretende cambiar la voluntad de una agrupación, lo que entendemos como una falta de respeto a los militantes. Estas afiliaciones buscan la participación en los procesos congresuales que se avecinan y que, una vez se hayan realizado, la mayoría de estas personas dejarán de militar en nuestro partido», concluye el escrito.