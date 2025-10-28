El alcalde de Córdoba asegura que los restos de la Ronda Norte quedarán «bajo tierra» y que turísticamente «no son Medina Azahara»

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha arrojado más luz este martes, a preguntas de los medios, sobre el futuro de los restos arqueológicos encontrados en la huella de la Ronda Norte, cuyos trabajos arrancó la Junta este lunes. ... Hay que recordar que las obras han comenzado al otro lado del futuro trazado (en la glorieta de Hipercor) y que aún debe continuar la investigación de los vestigios encontrados (junto a la glorieta de Santa Beatriz y el centro comercial La Sierra): pertenecen a una iglesia y dos monasterios, uno para hombres y otro para mujeres, con un recorrido cronológico de los siglos VIII al IX.

Este hallazgo, ha indicado el primer edil, se volverá a tapar. Lo hallado «hay que salvaguardarlo y eso se puede hacer simplemente volviendo a elevar la cota» de la futura Ronda Norte, que generará una nueva avenida de la Arruzafilla. El proyecto propuso deprimir en medio metro la citada cota de esta futura vía como un elemento más de mitigación del ruido para los vecinos de su entorno.

«La Delegación de Cultura de la Junta nos ha dicho que con eso es suficiente para conservarlos. Volveremos a elevar el nivel de la vía, que se alzará poco más o menos lo que se iba a bajar: medio metro. Así se preservan, como lo han estado en los últimos treces siglos, bajo tierra, que es lo que ha permitido que han llegado hasta nuestros días», ha asegurado.

Ha indicado que, mientras se desarrollen las obras de esta infraestructura viaria, se estudiará todo el yacimiento y se «catalogará al completo». Luego, ha avanzado que «desde el Ayuntamiento ya le hemos ofrecido a la Junta, que, como nosotros tenemos al lado de la futura vía un parque, podemos hacer es un centro donde se explique este hallazgo». En él, ha continuado, «estaría todo el material fotografiado y estaría bien explicado qué es lo que se encuentra allí debajo».

El alcalde rechaza que los restos sean visitables

«Se puede hacer. Por nuestra parte estamos dispuestos y no hay ningún inconveniente», ha recalcado. Ha añadido después que hay «quienes preferirían cambiar el trazado [el Consistorio y la Junta se oponen radicalmente porque sería acercar la Ronda a la viviendas de los vecinos, con el consiguiente problema de ruidos] para que esos restos pudieran ser visitables». Y se ha opuesto rotundamente a esta posibilidad.

Tras defender que los restos tienen «un importantísimo valor histórico», ha minimizado totalmente su relevancia como futuro hito visitable para los turistas: «Creo que Córdoba tiene un patrimonio mucho más rico en otros yacimientos tanto arqueológicos como de edificios históricos».

«Sería una pena sacrificar la Ronda Norte [como se ha indicado, las Administraciones se niegan categórica a desplazar la futura vía en cuya huella están los vestigios] por tratar lo allí surgido como un elemento visitable y un atractivo de ciudad. Creo que esto último francamente fracasaría», ha sostenido categórico.

«No soy arqueólogo pero sí manejo la gestión turística de la ciudad. Y creo que eso nunca jamás se convirtiera en un elemento de atracción turística para la ciudad. Tenemos más patrimonio mucho más interesante», ha reflexionado. Ha añadido que «cualquiera que pueda ir a la avenida de la Arruzafa se asoma y ve que, bueno, esos restos te pueden explicar una parte de la historia de la ciudad y son de valor arqueológico-histórico pero no tienen un atractivo como pueda tener Medina Azahara».