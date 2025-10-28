Suscríbete a
El alcalde de Córdoba asegura que los restos de la Ronda Norte quedarán «bajo tierra» y que turísticamente «no son Medina Azahara»

Bellido avanza que ha ofrecido a la Junta la creación de un centro de interpretación de los hallazgos en el parque aledaño

Las obras de la Ronda Norte de Córdoba arrancan con el paso inferior y los nuevos carriles en la glorieta de Hipercor

El alcalde de Córdoba celebra la propuesta de Cultura sobre la Ronda Norte y dice que subir la cota es «la única opción»

El alcalde, este lunes con la consejera de Fomenot en el inicio de las obras de la Ronda Norte
El alcalde, este lunes con la consejera de Fomenot en el inicio de las obras de la Ronda Norte valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

El alcalde de Córdoba, el popular José María Bellido, ha arrojado más luz este martes, a preguntas de los medios, sobre el futuro de los restos arqueológicos encontrados en la huella de la Ronda Norte, cuyos trabajos arrancó la Junta este lunes. ... Hay que recordar que las obras han comenzado al otro lado del futuro trazado (en la glorieta de Hipercor) y que aún debe continuar la investigación de los vestigios encontrados (junto a la glorieta de Santa Beatriz y el centro comercial La Sierra): pertenecen a una iglesia y dos monasterios, uno para hombres y otro para mujeres, con un recorrido cronológico de los siglos VIII al IX.

