Adiós, por ahora, a los toldos en el viaducto de Olivos Borrachos después de tres años de espera

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la resolución de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria (Jícar), a través de un decreto sellado el viernes, del contrato para la obra de colocación de los toldos en el viaducto de los Olivos Borrachos ... en la carretera de Palma del Río, después de tres largos años de espera de inacción de las otras partes implicadas en esta actuación: ADIF y Fomento.

El decreto de la GMU detalla que la resolución se ha realizado después de que lleve más de tres años esperando una respuesta de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para realizar unas pequeñas obras de mejora en el viaducto, titularidad del Gobierno andaluz por tratarse de la carretera A-431 (Córdoba-Lora del Río).

Sin embargo, Fomento adujo en su momento que ha tratado de impulsar esta mejora de menor calado, pero que no ha obtenido el permiso correspondiente de ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes del Gobierno de España, para licitar, adjudicar y ejecutar la misma.

La obra de los toldos en el viaducto de la A-431 se iban a colocar en el margen izquierdo de la vía, para limitar los efectos del sol para su paso peatonal. Además, la intervención también lleva aparejada la realización de dos caminos para comunicar con el barrio de Olivos Borrachos con Miralbaida-Electromecánicas. Actualmente, los peatones usan una senda natural consolidada, pero no urbanizada.

Esta mejora, finalmente, no será posible. El adiós a los toldos llega tres años después de que se iniciara su camino. Precisamente, en noviembre de 2022 se contrató el proyecto de esta obra. En diciembre del mismo año fue necesario realizar un modificado.

Posteriormente, en abril de 2023 se acordó una actualización de precios. Un mes después de impulsó la contratación de la obra. Finalmente, en octubre, hace ya dos años, se adjudicó la obra la Jícar. El contrato tenía un precio de 309.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

En enero de 2024 llegaron los problemas. Adif, que tenía que autorizar la intervención, detectó en una inspección para dar el visto bueno que no era posible. «Hay una serie de desperfectos que es preciso subsanar previa a la actuación solicitada (toldos y caminos)». Eran problemas en «las armaduras vistas, corroídas, rotas y con fisuras y grietas en unión alma-losa». Por tanto, se suspendió la autorización para la obra.

En marzo de 2024, la GMU pidió amparo a la Consejería de Fomento para realizar la subsanación de los defectos y poder colocar los toldos. Desde entonces, no ha habido respuesta formal de Fomento al Ayuntamiento y ADIF no dio el permiso.

En agosto de este año 2025, la GMU inició el expediente para resolver el contrato. En los primeros días de noviembre, la empresa adjudicataria aceptó la resolución de mutuo acuerdo. El viernes 26, la GMU firmó el decreto de resolución del contrato.

Con todo, desde la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento aseguraron en verano a ABC que, cuando esto sucedió, «nos pusimos adelante con el proyecto y se determinó que será por un contrato menor, cuyo presupuesto es de 48.000 euros». «Se remitió al gestor de infraestructuras ferroviarias dicho proyecto, de mejoras de orden menor, y lo que estamos es esperando es su autorización para realizarlo. Lo tenemos todo preparado para ejecutar esas obras lo antes posible y que Adif pueda dar permiso al Ayuntamiento para poner los toldos».