Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

Adiós, por ahora, a los toldos en el viaducto de Olivos Borrachos después de tres años de espera

El Ayuntamiento de Córdoba y Jicar, adjudicataria de la obra, rescinden el contrato de mutuo acuerdo la joroba requiere que la Junta arregle sus desperfectos antes

Otro retraso de los toldos del viaducto de Electromecánicas: reparar el puente y licitar de nuevo

Un ciudadano pasa por el paso elevado de la carretera de Palma en los Olivos Borrachos
Un ciudadano pasa por el paso elevado de la carretera de Palma en los Olivos Borrachos valerio merino
Javier Gómez

Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba ha acordado la resolución de mutuo acuerdo con la empresa adjudicataria (Jícar), a través de un decreto sellado el viernes, del contrato para la obra de colocación de los toldos en el viaducto de los Olivos Borrachos ... en la carretera de Palma del Río, después de tres largos años de espera de inacción de las otras partes implicadas en esta actuación: ADIF y Fomento.

