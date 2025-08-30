Suscríbete a
El primer proyecto para aprovecharse del alga invasora: un bioestimulante para el cultivo del aguacate

El objetivo es lograr rentabilidad para poder recoger y comercializar esta especie tan dañina para el ecosistema andaluz

Recogida del alga invasora para probarla como bioestimulante en el cultivo del aguacate.
José María Aguilera

Si no puedes con tu enemigo, únete de él. O mejor aún, aprovéchate. El alga asiática (Rugulopteryx okamurae) es un adversario contumaz, despiadado e imbatible para el ser humano. Sólo la propia naturaleza regirá su destino. Así que se debe afinar el ingenio ... para no sólo reducir su impacto negativo, sino sacarle utilidad. Al ser una especie invasora, el Ministerio para la Transición Ecológica impide su utilización comercial; un freno administrativo para evitar que se siga expandiendo una vez comprobado un retorno beneficioso.

