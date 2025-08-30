El primer proyecto para aprovecharse del alga invasora: un bioestimulante para el cultivo del aguacate

Si no puedes con tu enemigo, únete de él. O mejor aún, aprovéchate. El alga asiática (Rugulopteryx okamurae) es un adversario contumaz, despiadado e imbatible para el ser humano. Sólo la propia naturaleza regirá su destino. Así que se debe afinar el ingenio ... para no sólo reducir su impacto negativo, sino sacarle utilidad. Al ser una especie invasora, el Ministerio para la Transición Ecológica impide su utilización comercial; un freno administrativo para evitar que se siga expandiendo una vez comprobado un retorno beneficioso.

Con el fin de eliminar esas trabas y avanzar en el bien común, tanto medioambiental como económico, la Junta de Andalucía acaba de presentar un plan para la gestión de la biomasa. El objetivo es 'valorizar' el alga, que pase de ser un residuo a un recurso, y así se facilite su gestión. En la actualidad, los ayuntamientos gastan miles de euros en la recogida de estos arribazones que van directamente al vertedero, pero con este proyecto podrían alcanzarse acuerdos de colaboración con empresas privadas que los transportarían para un uso mercantil.

Proyecto ecológico, sostenible, andaluz... y rentable

Y el primer proyecto en ciernes combina todos esos elementos que tanto seducen a la actual sociedad y por tanto a la administración. Es ecológico, sostenible, fomenta la investigación y el espíritu emprendedor, está apegado a la tierra y puede dar solución a diferentes problemas medioambientales. Se trata de un bioestimulante para el cultivo del aguacate, un alimento que se ha introducido en Andalucía en la última década y que requiere de unos cuidados específicos.

Este proyecto empresarial nace de las aulas, y tras él se encuentra Antonio Vegara, maestro de Cultura Emprendedora en Educación Permanente en Tarifa. Lo desarrollan las alumnas de esta entidad, Mari Luz Caballero y Luz Pelayo, además del también alumno y ahora agricultor, Javier Piñeiro. El centro acumula años experimentando, primero con las algas de arribazón (para hacer cosméticos), luego con la invasora, elaborando un fertilizante para la mejora de especies abundantes en los Alcornocales (alcornoques, encinas, robles...) atacadas por la enfermedad de la seca, la podredumbre radical.

Con esa base, se trabaja en un proyecto con el aguacate. Los indicios apuntan a que la Rugulopteryx le da señales biológicas para aumentar su retención hídrica, un avance fundamental pues esta fruta necesita mucha agua y las reservas andaluzas escasean. También protege del oomiceto, un pseudohongo que necrosa las ramas de esta planta. Y por último, el alga invasora genera una serie de organismos que aportan 'flora intestinal' al suelo donde se produce el cultivo.

Antonio Vegara explica que, amparados por el plan de gestión de la biomasa, en septiembre van a solicitar el proyecto para la comercialización del alga, con el permiso de los ayuntamientos para su recogida y aprovechamiento. «Se ajusta perfectamente porque la especie invasora queda desactivada y el sólido es un buen sustrato», argumenta.

El deseo es trabajar con los consistorios vecinos de Tarifa, Algeciras y La Línea, y disponen de dos fincas con 20 hectáreas en Castellar, además de contar con el respaldo de la sociedad Mogea Llana. El producto es un preparado líquido que está elaborado con el alga al 25% y que se rocía a modo de riego.

«Si todo va bien, en Navidad será un producto que se pueda comercializar para alimentar a los árboles en base ecológica. Con un insumo local que parece ser ilimitado, servirá para mitigar los arribazones que se instalan en las playas«. Y representan un gasto para las arcas públicas por la limpieza de miles de toneladas y un repelente para el turismo.

Los responsables del proyecto confían en que esta vez sí puedan contar con el beneplácito del Ministerio tras la negativa del anterior plan, y confían en el apoyo económico de las administraciones para dotar de solidez a esta idea ecológica, sostenible, paradigma de la economía circular y 100% andaluza.