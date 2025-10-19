Suscríbete a
ABC Premium

Una mujer y un menor de trece años, heridos en un accidente de tráfico en Chiclana

El accidente se produjo cuando el turismo en el que viajaban chocó con el tranvía de esta localidad gaditana

Un accidente en la AP-4 provoca hasta catorce kilómetros de atascos en la vuelta a Sevilla

Imagen del choque
Imagen del choque ABC

S.A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una mujer de 53 años y un menor de 13 han resultado heridos este pasado sábado tras la colisión del turismo que ocupaban con el tranvía de Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa ... Press, la colisión del turismo y el tranvía ocurrió sobre las 18,10 horas del sábado en la rotonda del puente de Nuestra Señora de los Remedios de la localidad gaditana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app